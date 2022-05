‘മോദിയുടെ ആ ‘കയറ്റുമതി’ മൻമോഹൻ സിങ് ചെയ്യില്ല; ഇന്ധനവില കുറച്ച് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല’

കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെട്രോൾ-ഡീസൽ വിലയിൽ വൻ കുറവു വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പെട്രോളിന്റെ കേന്ദ്ര എക്സൈസ് നികുതി ലീറ്ററിന് 8 രൂപയും ഡീസലിന് 6 രൂപയുമാണു കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്വല യോജന (ഉജ്വല പദ്ധതി) പ്രകാരം പാവപ്പെട്ടവർക്കു വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് 200 രൂപയുടെ സബ്സിഡിയും ലഭിക്കും. കോവിഡും റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം ഇന്ത്യയെയും ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതും കയറ്റുമതി രംഗത്തെ തകർച്ചയുമൊക്കെ ഇന്ത്യയെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു നയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി. 50 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ നൽകുമെന്നു പറഞ്ഞ് വന്ന സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഗാർഹിക പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില 1000 രൂപയിലേറെയായി എന്നതും ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടിവായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രൂപയുടെ വിനിമയമൂല്യം കുറഞ്ഞിട്ടും കയറ്റുമതിയിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ഇന്ത്യയ്ക്കു സാധിക്കുന്നില്ല. രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ച സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെ റിസർവ് ബാങ്ക് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നതിലും നിലവില്‍ വ്യക്തതയില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങളും കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരിഹാര നടപടികളുമെല്ലാം എങ്ങിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുക? സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധയും തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് മുൻ പ്രഫസറുമായ ഡോ. മേരി ജോർജ് മനോരമ ഓൺലൈൻ അഭിമുഖ പരമ്പരയായ ‘ദി ഇൻസൈഡറിനോടു’ പ്രതികരിക്കുന്നു.

ഡോ.പ്രഫ. മേരി ജോർജ്

∙ പെട്രോൾ–ഡീസൽ വിലയിലെ കുറവും പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്വല പദ്ധതി പ്രകാരം പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ സബ്സിഡിയും എങ്ങിനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ ലഘൂകരിക്കുക?

രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും മാന്ദ്യവും നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റയും എക്സൈസ് നികുതി കുറച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചില ആശ്വാസ നടപടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വാഗതാർഹമായ തീരുമാനമാണിത്. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടു മാത്രം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുൾപ്പെടെയുള്ള നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില കുറയണമെന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര– സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവണം. ഉജ്വല പദ്ധതിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സിലിണ്ടറിന് 200 രൂപ സബ്സിഡി നൽകുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം സാധാരണ കുടുംബിനികൾക്ക് ആശ്വാസമാണ്. 12 സിലിണ്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നാണു പറയുന്നത്. ശരിക്കും 10 സിലിണ്ടർ മതിയാകുമെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം.

പെട്രോൾ–ഡീസൽ വില കുറച്ചതിലൂടെ മാത്രം ഒരു ലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ നികുതി നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നികുതി നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പല ലക്ഷം കോടിയുടെ അധികവരുമാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം ഇതു സൃഷ്ടിക്കും. ഇന്ധനവിലയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ഉണർവാണതിനു കാരണം.

ചിത്രം: AFP

സബ്സിഡികൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്നാണ് ആദ്യ ബജറ്ററിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്തായാലും ആ നയത്തിൽ നിന്നു പിന്നോട്ടു പോകുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികൾ നൽകുന്ന സൂചന. ഇതിനെ നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു തീരുമാനമായി കാണാനാകില്ല. ഇതിനു പിന്നിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. 2024ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടി തന്നെയാണിത്. ഇന്ധന വിലക്കയറ്റവും പാചക വാതക വിലവർധനവും മൂലം നട്ടംതിരിയുന്ന കോടിക്കണത്തിന് കുടുംബങ്ങളുടെ കണ്ണീർ വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം.

പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങൾക്കു വില കുറയ്ക്കണമെന്ന് ഒക്ടോബറിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക നയ സമിതിയിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തി കാന്ത് ദാസ് നിർബന്ധപൂർവം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിനു തയാറായില്ല. ഉത്തർപ്രദേശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ വില കുറച്ചു. പിന്നീട് 5 മാസത്തേക്ക് വില കൂട്ടിയില്ല. ഇന്ധനവില കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യം അസന്ദിഗ്ധമായി പെട്രോളിയം ആൻഡ് നാച്വറൽ ഗ്യാസ് റെഗുലേറ്ററി ബോർഡിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്സിൽ പറയുന്നുമുണ്ട്. പെട്രോളിയം കമ്പനികളുടെ 67 ശതമാനം ഓഹരികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കൈയിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവർക്ക് ഏതു സമയവും വിപണിയിൽ ഇടപെട്ടു വില നിയന്ത്രിക്കാനാകും. 50 രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ നൽകുമെന്നു പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഗാർഹിക പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന്റെ വില 1000 രൂപയിലേറെയായി എന്നതും ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടിവായിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പഞ്ചാബിലെ ഗോതമ്പുപാടത്തെ വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: AFP

∙ ഗോതമ്പ് കയറ്റി അയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്മാറിയിരുന്നല്ലോ? എന്തായിരിക്കാം അതിനു പ്രേരകമായ ഘടകം?

മോദി സർക്കാർ ഗോതമ്പ് കയറ്റി അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായപ്പോൾ അതിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തത് ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്റിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ ആശയക്കുഴപ്പമാണു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2020–21ൽ 273 ലക്ഷം ടണ്ണായിരുന്നു ഗോതമ്പിന്റെ ഉൽപാദനം. 2021–2022ൽ 190 ലക്ഷം ടണ്ണായി അതു കുറഞ്ഞു. അതായത് 30.45 ശതമാനം ഇടിവാണ് ഉൽപാദനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അത്രയേറെ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞതിന് രണ്ടു കാരണങ്ങളുണ്ട്. നീണ്ടു നിന്ന കർഷക സമരവും കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാ മാറ്റങ്ങളും. കർഷക സമരം തന്നെയാണു പ്രധാനകാരണം. ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ കയറ്റുമതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യ കടുത്ത ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തിലേക്കു നീങ്ങുമായിരുന്നു. ഇത്തരം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ മുൻകുട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ്. ഗോതമ്പ് കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതുപോലെയുള്ള നടപടികൾക്ക് അദ്ദേഹം തയാറാകുമായിരുന്നില്ല.

∙ ഇന്ത്യയിലെ കയറ്റുമതി രംഗത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്?

രൂപയുടെ വിനിമയമൂല്യം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് ശരിക്കും കയറ്റുമതിക്ക് വലിയ സാധ്യതയാണ്. ഒരു ഡോളറിന് 74 രൂപയുടെ സാധനം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 77 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കും. എന്നാൽ കോവിഡിനു ശേഷം നമ്മുടെ കയറ്റുമതി മേഖല ഉണർന്നിട്ടില്ല. രാജ്യാന്തര സാഹചര്യങ്ങളാണ് അതിനു കാരണം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന രാജ്യം യുഎസ് ആണ്. അതു കഴിഞ്ഞാൽ സൗദി അറേബ്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും റഷ്യയുമാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. കോവിഡിനെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ടെക്സ്റ്റയിൽസ്, തുകൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞു. ഇനി അത് ഊർജിതമാക്കിയാലും രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വിറ്റഴിക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധ്യമാകണമെന്നില്ല.

പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ശക്തിയാണ് റഷ്യ, യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിനെത്തുടർന്ന് റഷ്യയ്ക്കുമേൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതു കാരണം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ധനക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ്. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി മാറണമെങ്കിൽ സമാധാനപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം രൂപപ്പെട്ടു വരണം. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലേക്കു ഗോതമ്പ് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്ന രാജ്യമാണ് യുക്രെയ്ൻ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനു തന്നെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ തികയുന്നില്ല. ഇത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുകയാണ്.

∙ രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നടപടികൾ എത്രമാത്രം പ്രായോഗികമാണ്?

രഘുറാം രാജൻ റിസർവ്ബാങ്ക് ഗവർണറായിരുന്ന കാലത്ത് സമാനമായ പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദേശ കറൻസി കൈമാറ്റം അനുവദനീയമായ ബാങ്കുകൾ വഴി ഡോളർ പുറത്തുവിട്ടാണ് അന്ന് രൂപയുടെ മൂല്യം പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. ഇപ്പോൾ അതു ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്ത്യയ്ക്കു മുന്നിൽ ഡോളർ വിറ്റഴിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു കുറുക്കുവഴികളില്ല. റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശക്തി കാന്ത് ദാസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നോമിനിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല തീരുമാനങ്ങളിലും റിസർവ് ബാങ്ക് പോലെയുള്ള ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്കുപരി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്കു മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അത് ആശാസ്യകരമായ ഒരു പ്രവണതയല്ല.

English Summary: India's Oil Prices and its Effects on Economy: Interview with Financial Expert Dr. Prof. Mary George