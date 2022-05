ആദ്യം സാമ്പത്തിക നയം രൂപീകരിക്കൂ, എന്നിട്ടാകാം പുതിയ വായ്പ: ശ്രീലങ്കയോട് ലോകബാങ്ക്

കൊളംബോ∙ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം രൂപീകരിക്കുന്നതു വരെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നു ലോകബാങ്ക്. ഭക്ഷണം, മരുന്ന്, രാസവളം തുടങ്ങിയ അവശ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ രാജ്യാന്തര നാണയനിധി (ഐഎംഎഫ്)യുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും ലോകബാങ്ക് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതികൾ തുടരും.

ശ്രീലങ്കയെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നയങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും ലോകബാങ്ക് പറഞ്ഞു. ലോകബാങ്കും രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇനിയും ധനമന്ത്രിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ പ്രധാനമന്ത്രി റനിൽ വിക്രമസിംഗെ തന്നെ ധനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു.

ഗോട്ടബയ രാജപക്സെ മന്ത്രിസഭയിൽ പുതുതായി 8 മന്ത്രിമാരെക്കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നിർണായകമായ ധനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം. ഡഗ്ലസ് ദേവാനന്ദ ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖർ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ധനമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറായിരുന്നില്ല. റനിൽ വിക്രമസിംഗെ ധനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തതായും ലോകബാങ്കും രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

ഡോളർക്ഷാമം മൂലം പൊതുവിപണിയിൽനിന്ന് ഒന്നും വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ നേരിടുന്ന രാജ്യത്തെ പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്നു കരകയറ്റുകയാണു തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നു റനിൽ വിക്രമസിംഗെ പറഞ്ഞു. സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ അവശ്യമരുന്നുകളില്ലാതെ രാജ്യത്തു രോഗികൾ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉടനെയുണ്ടാകുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വിദേശത്തുള്ള വ്യക്തികളോടും സംഘടനകളോടും സർക്കാർ മരുന്നുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഭക്ഷണം അടക്കമുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ പണം കണ്ടെത്താനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. പെട്രോളിന് 420 രൂപയും (92 ഇന്ത്യൻ രൂപ) ഡീസലിന് 400 രൂപയും (88 ഇന്ത്യൻ രൂപ) ആണ് പുതുക്കിയ വില. പെട്രോളിന് 24%, ഡീസലിന് 38% വർധനയാണ് വരുത്തിയത്. എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ എക്സിം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 50 കോടി യുഎസ് ഡോളർ കടമെടുക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.

എക്സിം ബാങ്ക് നേരത്തെ 50 കോടി ഡോളറും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 20 കോടി ഡോളറും എണ്ണ ഇറക്കുമതിക്കായി നൽകിയിരുന്നു. ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് കൂടുതൽ ധനസഹായം നൽകാമെന്ന് അമേരിക്കൻ വികസന ഏജൻസിയായ യുഎസ് എയ്ഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഏജൻസി അധികൃതർ പ്രധാനമന്ത്രി റനിൽ വിക്രമസിംഗെയുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

