സമരത്തിന്റെ തീക്കാലം ഓർമയാകുമോ? ഇടതു സർക്കാരിനെതിരെ മിണ്ടില്ലേ എസ്എഫ്ഐ?

1980ലാണ് കേരളത്തിലെ എസ്എഫ്ഐ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ആ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലെത്തിയത്. 1970ൽ എസ്എഫ്ഐ രൂപീകരിച്ചതിനു ശേഷം കേരളത്തിൽ സിപിഎം നയിക്കുന്ന മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയത് 1980ലാണ്. 10 വർഷം പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് വിദ്യാർഥി സമരങ്ങൾ നയിച്ച എസ്എഫ്ഐ ഇനി സർക്കാരിനെതിരെ എന്ത് നിലപാട് എടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു ആശയക്കുഴപ്പം. 1967ലെ ഇഎംഎസ് സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ നടത്തിയ വിദ്യാർഥി സമരത്തെ അനുകൂലിച്ച് പ്രസ്താവനയിറക്കിയ കെഎസ്എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഫിലിപ് എം.പ്രസാദിനെതിരെ പാർട്ടിയെടുത്ത നടപടിയും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. 1981ൽ പാലക്കാട് നടന്ന എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലെ ചർച്ചയുടെ കാതൽ അതായിരുന്നു–‘എസ്എഫ്ഐയുടെ പ്രതിബദ്ധത വിദ്യാർഥികളോടാണോ സർക്കാരിനോടാണോ?’ നാലു ദിവസം നീണ്ട ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.കെ.ബാലൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ‘എസ്എഫ്ഐയുടെ പ്രതിബദ്ധത സർക്കാരിനോടല്ല, വിദ്യാർഥികളോടാണ്. സർക്കാർ വിദ്യാർഥിതാൽപര്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായ തീരുമാനങ്ങളെടുത്താൽ എസ്എഫ്ഐ അതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് എടുക്കണം.’ ഇത്തവണ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ എസ്എഫ്ഐയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ അത്തരം ഭാരിച്ച പ്രത്യയശാസ്ത്രപ്രശ്നങ്ങൾ എസ്എഫ്ഐ നേതൃത്വത്തെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? 6 വർഷം ഭരണപക്ഷത്തായിരുന്ന സംഘടന ഇനി നാലുവർഷം കൂടി ഭരണത്തണലിൽ തുടരുമ്പോൾ വിദ്യാർഥിസമരങ്ങളുടെ തീക്കാലം ഓർമ മാത്രമാകുമോ എന്ന ആശങ്ക ചില മുൻകാല നേതാക്കൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സമരം ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള വിദ്യാർഥിപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും കേരളത്തിൽ ഇല്ലെന്ന ലളിതമായ മറുപടിയിൽ ആ ആശങ്കകളുടെ മുനയൊടിച്ചാണ് എസ്എഫ്ഐ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് എസ്എഫ്ഐ ഭരണവിലാസം സംഘടനയായി മാറിയെന്ന വിമർശനം സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലുണ്ട്. ആറു വർഷത്തെ എൽഡിഎഫ് ഭരണകാലത്തിൽ നാലു വർഷവും ഇപ്പോഴുള്ള ഭാരവാഹികളായിരുന്നു നേതൃത്വത്തിൽ. നാലു വർഷത്തിനു ശേഷം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലെ ചർച്ചകൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഭരണകാലത്തെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലാകും.

എന്നോ മറന്ന സാൽക്യ പ്ലീനം റിപ്പോർട്ട്

1981ലെ പാലക്കാട് സമ്മേളനത്തിലെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് സാൽക്യ പ്ലീനത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു. 1978ൽ ബംഗാളിലെ സാൽക്യയിൽ ചേർന്ന സിപിഎം പാർട്ടി പ്ലീനമാണ് ബഹുജന സംഘടനകൾ സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ‘എസ്എഫ്ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുജന സംഘടനകൾ പാർട്ടിയുടെ പോഷകസംഘടനകളല്ല, അവ ബഹുജനങ്ങളുടെ സംഘടനകളാണ്. അവയ്ക്ക് പാർട്ടിയോട് വിധേയത്വം വേണ്ട. അതേസമയം ആ സംഘടനകളിൽ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പാർട്ടിക്ക് വിധേയരായിരിക്കും’. സംഘടനയിലെ പാർട്ടി അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫ്രാക്‌ഷൻ രൂപീകരിക്കാമെന്നും പ്ലീനം നിർദേശിച്ചു.

എന്നാൽ സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികൾ ആരാകണമെന്നുവരെ പാർട്ടി നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുന്നിടത്ത് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടു വർഷങ്ങളായി. തുടക്കത്തിൽ സംഘടനയിലെ പാർട്ടി ഫ്രാ‌ക്‌ഷനായിരുന്നു ഭാരവാഹികളെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ്ഐ ഭാരവാഹികളെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന നിലയായി. സ്വതന്ത്ര സംഘടന എന്നു പറയുമ്പോഴും വിദ്യാർഥി വിഷയത്തിൽ സ്വതന്ത്ര നിലപാട് എടുക്കാൻ എൽഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് എസ്എഫ്ഐയ്ക്കു സാധിക്കുന്നില്ലെന്നു മുന്നണിക്കുള്ളിലെ എഐഎസ്എഫ് വരെ വിമർശനമുന്നയിച്ചു തുടങ്ങി.

‘ആവശ്യസമരം’ മാറി, നയസമരം വന്നു

വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങളുയർത്തിയുള്ള സമരങ്ങൾക്കു പകരം മുന്നണിയുടെ നയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള സമരങ്ങളിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐ മാറിയെന്ന് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള സിഎംപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.പി.ജോൺ പറയുന്നു. ‘‘1991നു ശേഷം പത്തിരുപതു വർഷം സ്വാശ്രയ കോളജുകൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്താണ് എസ്എഫ്ഐ സമയം പാഴാക്കിയത്. ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മുൻപ് എസ്എഫ്ഐയുടെ സമരങ്ങൾ. ഇത്ര ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു സമരം ചെയ്തു. അതിൽ ഇത്ര ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. സമരം പിൻവലിക്കുന്നു’. എന്നായിരുന്നു അക്കാലത്തെ എസ്എഫ്ഐയുടെ പ്രസ്താവനകൾ. സ്കൂളുകളിലെ ഫീസ് എടുത്തുകളഞ്ഞത്, സർവകലാശാല യൂണിയനുകളുടെ രൂപീകരണം, സർവകലാശാലാ സെനറ്റ്, സിൻഡിക്കറ്റ് എന്നിവയിലെ വിദ്യാർഥി പ്രാതിനിധ്യം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അങ്ങനെ സമരം ചെയ്തു നേടിയതാണ്. വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രാനുകൂല്യം എന്ന ആവശ്യമുയർത്തിയത് ഒരണ സമരത്തിലൂടെ കെഎസ്‌യു ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ബസ് കൺസഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ എസ്എഫ്ഐ സമരങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ ഇത്തരം ഒരു ആവശ്യം നേടിയെടുക്കാൻ എസ്എഫ്ഐയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയുടെ നയങ്ങളിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐ വഴുതിപ്പോയി.

പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിനെ കണ്ണടച്ച് എതിർക്കുകയും ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ അനുകൂലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയും പണ്ട് എസ്എഫ്ഐക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് സി.പി.ജോൺ ഓർക്കുന്നു. എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾ ആദ്യ വർഷങ്ങളിലെ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റാൽ‌ അവസാന വർഷ ക്ലാസിലിരിക്കുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കാനായി 1983ൽ കെ.കരുണാകരൻ സർക്കാർ പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവന്നു. ഇതിനെതിരെ എൻജിനീയറിങ് കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ രംഗത്തെത്തി. എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിൽ എസ്എഫ്ഐ ആണ് ശക്തമായ സംഘടന. 1983ൽ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ചയ്ക്കു വന്നു. തീരുമാനത്തിന് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും അഭിപ്രായമുയർന്നു. കുട്ടികളെ തോൽപിച്ചാൽ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് വർധിക്കും എന്നായിരുന്നു സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ എതിർക്കുന്നവരുടെ വാദം. എന്നാൽ അക്കാദമിക നിലവാരം വിദ്യാർഥികളുടെ അവകാശമാണെന്ന് മറുപക്ഷം വാദിച്ചു. തർക്കം വന്നതോടെ വിഷയം വോട്ടിനിട്ടു. സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ചാണ് ഭൂരിപക്ഷം പ്രതിനിധികളും വോട്ട് ചെയ്തത്. നല്ല തീരുമാനങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതുപോലെ തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുകയും വേണം. 1980ലെ ഇ.കെ.നായനാർ സർക്കാരിന് വിദ്യാർഥികളുടെ 150 ആവശ്യങ്ങളാണ് എസ്എഫ്ഐ സമർപ്പിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 6 വർഷം കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതിരുന്നതു കൊണ്ടാണോ എസ്എഫ്ഐ സമരം ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്നും ജോൺ ചോദിക്കുന്നു.

എഐഎസ്എഫ് പറയുന്നു: ഞങ്ങളും ഭരണപക്ഷമാണ്. പക്ഷേ...

പാർട്ടി ഭരണപക്ഷത്തായാലും പ്രതിപക്ഷത്തായാലും വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി രംഗത്തുവരേണ്ടത് വിദ്യാർഥിസംഘടനകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് എഐഎസ്എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ.എസ്.രാഹുൽ രാജ് പറയുന്നു. ഒന്നാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് മുന്നേറ്റമുണ്ടായെങ്കിലും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന പരസ്യവിമർശനം ഉയർത്തിയത് എഐഎസ്എഫ് ആണ്. കലാലയരാഷ്ട്രീയം നിയമവിധേയമാക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു പോലും സാധിക്കാത്തതിനെതിരെയും സംഘടന രംഗത്തെത്തി. കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ യോഗ്യതയില്ലാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് അഡ്മിഷൻ നൽകിയതിനു സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയപ്പോഴും ലോ അക്കാദമി സമരത്തിലും എല്ലാം എഐഎസ്എഫ് സമരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു.

എഐഎസ്എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആർ.എസ്.രാഹുൽ രാജ്

എന്നാൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ എസ്എഫ്ഐയുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു? ലോ അക്കാദമി സമരത്തെ സർക്കാരിന്റെ പക്ഷത്തുനിന്നു പരാജയപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത്. എസ്എഫ്ഐ സ്വതന്ത്രസംഘടനയാണ് എന്നാണ് അവകാശവാദം. എന്നാൽ ഭരണത്തിന്റെ തണലിൽ എത്തുമ്പോൾ എസ്എഫ്ഐയുടെ സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവം നഷ്ടമാകുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർഥി സംഘടന എന്നതിനു പകരം സിപിഎമ്മിന് അണികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന റിക്രൂട്ടിങ് ഏജൻസിയായി എസ്എഫ്ഐ മാറും. ആറു വർഷമായി വിദ്യാർഥികളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലും എസ്എഫ്ഐ ഇടപെടിട്ടില്ല. പുതിയ നേതൃത്വം വരുമ്പോൾ അതിന് മാറ്റമുണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ– രാഹുൽ രാജ് പറഞ്ഞു.

‘വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ മൗനമായിരുന്നു’

യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ എസ്എഫ്ഐ എതിർത്ത അതേ തീരുമാനങ്ങൾ എൽഡിഎഫ് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക മാത്രമല്ല, കയ്യടിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് എസ്എഫ്ഐയുടെ രീതിയെന്ന് കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.എം.അഭിജിത്ത് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തെ ഇടതുഭരണത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 2017ൽ പത്താം ക്ലാസിലെ കണക്കുപരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ പുറത്തായപ്പോഴും വാളയാറിലെ ദലിത് വിദ്യാർഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോഴും എസ്എഫ്ഐ ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല. ബിപിഎൽ വിദ്യാർഥികളുടെ സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ ഫീസ് 25,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 6 ലക്ഷം രൂപയായി വർധിച്ചത് ഇടതു സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 10,000 രൂപ ഫീസ് വർധിച്ചപ്പോൾ സമരം ചെയ്ത എസ്എഫ്ഐ പക്ഷേ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിച്ചില്ല.

കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.എം.അഭിജിത്ത്

ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നേടിയെടുത്ത പുതിയ ബാച്ച് ഇടതുസർക്കാർ വേണ്ടെന്നു വച്ചപ്പോൾ എത്ര വിദ്യാർഥികളുടെ അവസരമാണ് നഷ്ടമായത്. എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ മരണം അന്വേഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മയെ പൊലീസ് തല്ലിച്ചതച്ചപ്പോൾ എസ്എഫ്ഐ അനങ്ങിയില്ല. യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് മഹാരാജാസ് കോളജിന് സ്വയംഭരണാവകാശം നൽകാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ആഴ്ചകളോളം സമരം ചെയ്തവരാണ് എസ്എഫ്ഐ. എന്നാൽ എൽഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് മഹാരാജാസ് സ്വയംഭരണാവകാശം നേടിയതിനെതിരെ എസ്എഫ്ഐ എവിടെയെങ്കിലും നിലപാട് പറഞ്ഞോ? സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ അനുവദിക്കാമെന്ന സിപിഎം നയരേഖയെക്കുറിച്ച് എസ്എഫ്ഐയുടെ അഭിപ്രായം ആരെങ്കിലും കേട്ടിരുന്നോ എന്നും അഭിജിത്ത് ചോദിക്കുന്നു. യുഡിഎഫ് ഭരിക്കുമ്പോൾ കെഎസ്‌യുവും സമരം ചെയ്യാറില്ലല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി 2015ൽ പാഠപുസ്തക വിതരണം വൈകിയതിനെതിരെ വി.എസ്.ജോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കെഎസ്‌യു നടത്തിയ സമരം കെ.എം. അഭിജിത്ത് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

‘സമരം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമില്ല, സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കണം’

എൽഡിഎഫിന് ഭരണം ലഭിച്ചതോടെ എസ്എഫ്ഐ സമരരംഗത്തു പിൻമാറിയെന്ന വിമർശനത്തിന് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സമരം ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നാണ് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.എം.സച്ചിൻദേവ് എംഎൽഎയുടെ മറുപടി. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും പാഠപുസ്തക വിതരണം വൈകിയതിനുമെതിരെയുമെല്ലാം എസ്എഫ്ഐ മുൻപ് സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യമില്ല. കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസരംഗം മാതൃകാപരമായി മാറി. പാഠപുസ്തകവിതരണം കൃത്യസമയത്തായി. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ ‍യജ്ഞവുമായി മുന്നോട്ടുവന്ന സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് എസ്എഫ്ഐ ചെയ്തത്.

എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സാംസ്‌കാരിക ചിന്തകൻ രാം പുനിയാനിക്ക് ഉപഹാരം സമ്മാനിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.എം സച്ചിൻദേവ്. (ചിത്രം: ഫെയ്സ്‌ബുക്)

കോവിഡ് കാലത്തും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് അത് ഒരുക്കുന്നതായിരുന്നു എസ്എഫ്ഐയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം. ആദിവാസി ഊരുകളിൽ ടിവികൾ എത്തിച്ചു. കോവിഡ് കാലത്ത് തൊഴിലും വരുമാനവും നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി മൊബൈൽ ഫോണുകളും ടാബുകളും വിതരണം ചെയ്തു. സമരത്തേക്കാൾ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കല്ലേ ഒരു വിദ്യാർഥി സംഘടന മുൻകൈയെടുക്കേണ്ടത്.

അതേസമയം വിദ്യാർഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാം എസ്എഫ്ഐ കൃത്യമായി പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്വാശ്രയ മേഖലയിലെ ഒബിസി വിദ്യാർഥികളുടെ ഫീസ് വർധന ഉൾപ്പെടെ വിഷയങ്ങളിൽ എസ്എഫ്ഐ നിലപാട് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്എഫ്ഐ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് കേരളത്തിലുളളത്. ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സമരത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്താണ്? പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾക്കും സമരം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം കേരളത്തിലില്ല. ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം ഉന്നയിച്ച് ദീർഘനാൾ നീണ്ടുനിന്ന ഏതു വിദ്യാർഥിസമരമാണ് അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്?.

അടുത്ത കാലത്ത് എസ്എഫ്ഐ സമരം ചെയ്ത് ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല എന്ന ആക്ഷേപത്തിൽ കഴമ്പില്ല. വി.ശിവൻകുട്ടി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയായ കാലം മുതൽ എസ്എഫ്ഐ ഉയർത്തിയ മുദ്രാവാക്യമാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം സംരക്ഷിക്കണമെന്നത്. സ്കൂളുകളിലെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എസ്എഫ്ഐ നടത്തിയ സമരങ്ങളുടെ ഗുണഫലം പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ കാണാം. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു സമരം ചെയ്തത് എസ്എഫ്ഐയാണ്. മഹാരാജാസ് കോളജിന് സ്വയംഭരണാവാകാശം നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും സർവകലാശാലയും ശുപാർശ നൽകുന്നതിനെതിരെയാണ് എസ്എഫ്ഐ സമരം ചെയ്തത്. എന്നാൽ യുജിസി ചട്ടങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ സ്വയംഭരണാവകാശം നൽകാൻ സർക്കാർ ശുപാർശ ആവശ്യമില്ലാതായി. അല്ലാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ നിലപാട് മാറ്റിയതല്ലെന്നും സച്ചിൻദേവ് പറയുന്നു.

എസ്എഫ്ഐയുടെ പ്രതിബദ്ധത വിദ്യാർഥികളോട് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികളോട് ഐക്യപ്പെടുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഇവിടെയുള്ളപ്പോൾ സമരം ചെയ്തല്ല, ചർച്ച ചെയ്താണു പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത്. വിദ്യാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരിനോട് മോശം സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ പ്രസക്തി എസ്എഫ്ഐ തിരിച്ചറിയുന്നു. വർഗീയ ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികൾ ഭരണം നടത്തുന്ന കാലത്ത് ഒരു മതനിരപേക്ഷ, വികസന ബദൽ രാജ്യത്ത് ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാരിനെ പിന്തുണ നൽകണമെന്നാണ് എസ്എഫ്ഐയുടെ പക്ഷം– സച്ചിൻ ദേവ് പറഞ്ഞു നിർത്തി.

എസ്എഫ്ഐയുടെ പ്രതിബദ്ധത വിദ്യാർഥികളോടാണ്; സർക്കാരിനോടല്ല എന്ന 1981ലെ പാലക്കാട് സമ്മേളന പ്രഖ്യാപനത്തിലെ ആദ്യഭാഗം മാത്രമാണ് പുതിയ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം. പാർട്ടിയോടും സർക്കാരിനോടും കൂടി എസ്എഫ്ഐ നേതൃത്വം പ്രതിബദ്ധത പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ, പാലക്കാട് സമ്മേളനത്തിൽ ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ എ.കെ.ബാലനാണ് സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ എസ്എഫ്ഐയുടെ ചുമതലക്കാരൻ എന്നതാണ് കൗതുകം.

