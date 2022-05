നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർന്നത് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം തള്ളി കോടതി

കൊച്ചി∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്നു പരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വിചാണക്കോടതി തള്ളി. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ല എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി നടപടി. മേയ് 9നു പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിലാണ് ഈ ആവശ്യം കോടതി തള്ളിയത്.

എന്നാൽ ഉത്തരവ് അറിഞ്ഞില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട്. ഉത്തരവ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അയച്ചിരുന്നതായും എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തരവു കൈപ്പറ്റിയില്ലെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. അതേസമയം കേസിലെ പ്രതി നടൻ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണം എന്ന ഹർജിയിൽ മേയ് 31നു വാദം തുടരും.

English Summary : Actress Attack case: Trial Court rejects plea to find source from where video footage leaked