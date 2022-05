മന്ത്രി പി.രാജീവിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ വാട്സാപ് അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച് സന്ദേശം; പരാതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ വ്യവസായ മന്ത്രി പി.രാജീവിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി പരാതി. മന്ത്രിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ വാട്സാപ് അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചാണ് സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനും ഡിജിപിക്കും പരാതി നൽകി. 8409905089 എന്ന നമ്പറിൽ നിന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഫോട്ടോ ഡിപിആയി നൽകിയാണ് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചത്.

വ്യവസായ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും ഡിജിപിക്കും നൽകിയ കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



English Summary: Complaint was lodged by minister P Rajeev for fake Whatsapp message