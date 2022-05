പ്രധാന‘മോദി’ക്ക് 8 വർഷം; ഷാ–മോദി കൂട്ടുകെട്ടില്‍ ഉദിച്ച സംഘടനാപ്രഭാവം

ഒരു സംസ്ഥാനം ഭരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയിൽനിന്ന് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പകരം വയ്ക്കാനാകാത്ത നേതാവ്. നരേന്ദ്ര ദാമോദർദാസ് മോദി എന്ന നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിപദമേറിയിട്ട് എട്ടു വർഷം. 2014 മേയ് 26 നാണ് ബിജെപി നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ മുന്നണിപ്പോരാളിയെന്ന നിലയിൽ ആദ്യ മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റത്. പിന്നിട്ട എട്ടു വർഷത്തിൽ ‘വികാസ്‌പുരുഷ്’ എന്ന ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണവാക്യത്തിനൊത്ത പ്രവർത്തനം നരേന്ദ്രമോദി കാഴ്ചവച്ചുവെന്നാണ് സംഘടനയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇന്ത്യ കണ്ട മികച്ച ദേശീയ നേതാക്കളില്‍ ഒരാള്‍ എന്നതിലുപരി രാജ്യാന്തര രംഗത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ യശ്ശസ് ഉയർത്തിയ നേതാവെന്ന പ്രതിച്ഛായയും ഒപ്പം ചേർക്കുന്ന മികവാണ് മോദിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്.

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പിടിയിൽനിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ വില വർധന, രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന മതപരമായും മറ്റുമുളള വിഭാഗീയചലനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ തിരിച്ചടികൾ ഏൽപിക്കുമ്പോഴും മറുവശത്ത് രാജ്യത്തെ സമ്പന്നരെയും ദരിദ്രരെയും ഒരുപോലെ തലോടുന്ന മാജിക്കിനൊപ്പം സർവമേഖലകളിലും വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്ന മുന്നേറ്റമാണ് 2019 ൽ അധികാരമേറ്റ തുടർ മോദി സർക്കാരും കൈക്കൊള്ളുന്നത്. 2014 ൽ രാജ്യത്തെ പ്രധാന കക്ഷികളിലൊന്നായ കോൺഗ്രസിനെ മലർത്തിയടിച്ചെത്തിയ മോദിപ്രഭാവം 2019 ൽ ബിജെപി ലോക്‌സഭയിൽ നേടിയ 303 എന്ന ഏകപക്ഷീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഇരട്ടത്തിളക്കത്തിലാണ് (2014 ൽ ബിജെപി നേടിയതിനേക്കാൾ 21 സീറ്റിന്റെ മുന്നേറ്റം). തുടർതിരിച്ചടികളിലൂടെ എതിർപക്ഷത്തെ പ്രധാനകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിന് അടിപതറുമ്പോള്‍ പിന്നിട്ട എട്ടു വർഷത്തിനിടെ മോദി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ മികവിൽ 17 സംസ്ഥാനവും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശവും ഭരിക്കുന്ന, രാജ്യത്തെ 44 % മേഖലകളും(49.5% ജനത) ചൊൽപ്പടിയിലാക്കിയ മികവിലാണ് ബിജെപി.

നരേന്ദ്ര മോദി (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ മോദി എന്ന വികസനമന്ത്രം

വികസനം എന്ന വാക്കിനു മറുവാക്കാവാൻ തുടർപ്രചാരണങ്ങളിലൂടെ മോദി എന്ന ബ്രാൻഡിനായി എന്നതാണ് ബിജെപിയുടെ തുടർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ദരിദ്ര, സമ്പന്ന ഭേദമില്ലാതെ വികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്ന പ്രതിച്ഛായയ്ക്കൊപ്പം ഹിന്ദുത്വത്തിൽ ഊന്നിയ ദേശീയതയും ഒപ്പം കൂട്ടിയാണ് മോദിയുടെ ജൈത്രയാത്ര. ന്യൂനപക്ഷ–പിന്നാക്ക വോട്ടുബാങ്കുകളിൽ വേരോടിയ രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വേരറുക്കാനും പടർന്നു പന്തലിക്കുന്നത് തടയാനും വികസനവും ദേശീയതയും സമം ചേർത്ത രസതന്ത്രം ബിജെപിക്ക് സഹായകമാകുന്നു. 543 അംഗ ലോക്സഭയിൽ ബിജെപിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കു തീരുമാനമെടുക്കാവുന്ന 303 എന്ന വ്യക്തവും ശക്തവുമായ ഭൂരിപക്ഷം പക്കലുണ്ടെങ്കിലും തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെയും വ്യക്തമായ പദ്ധതികളിലൂടെയുമാണ് സംഘടനയും സർക്കാരും ഓരോ ചുവടും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നതെന്നത് വ്യക്തമാണ്. ‘മോദി–ഷാ’ ദ്വയമാണ് കൃത്യവും സുവ്യക്തവുമായ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ ബിജെപിക്കും ഒപ്പം സർക്കാരിനും ദിശകാട്ടുന്നത്.

∙ മോദി എന്ന പ്രചാരണ മന്ത്രം

എട്ടു വർഷത്തിനിടെ പ്രതിപക്ഷത്തെ അസ്തപ്രജ്ഞരാക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് ബിജെപി കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ഏകോപനമില്ലായ്മയും മോദിയെ എതിരിടാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തിയുളള ഒരു ദേശീയ നേതാവിന്റെ അസാന്നിധ്യവുമാണ് പ്രതിപക്ഷ നിരയെ വലയ്ക്കുന്നത്. പ്രചാരണപദ്ധതികൾ പലതും പ്രതിപക്ഷം തന്ത്രപൂർവം ഒരുക്കിയിട്ടും അത് മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് ഷായും മോദിയും ഒരുക്കുന്ന സംഘടനാതന്ത്രങ്ങളാണ് ബിജെപിയെ നയിക്കുന്നതും. ബംഗാൾ, കേരളം, തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, ആന്ധ്ര, ഒഡീഷ, ഡൽഹി, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ ചെറുത്തുനിൽപു ശക്തമാണെങ്കിലും അവ പ്രാദേശിക പാർട്ടികളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണുളളത്. രണവീര്യവും സാമൂഹിക എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ഊന്നിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രങ്ങളുമായി എതിർപക്ഷത്തെ പലതവണ വിഘടിപ്പിച്ച് മുന്നേറുന്ന തന്ത്രമാണ് ബിജെപി പയറ്റുന്നതും. ജാതിസമവാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചും സവർണ പാർട്ടി എന്ന പഴയ ലേബൽ ഒഴിവാക്കിയും ജാതീയ വോട്ടുകൾ കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാനാകും വിധം വിവിധ കക്ഷികളെ ശ്രദ്ധാപൂർവം തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ബിജെപി മറികടക്കുന്നതും. മോദിയിലൂടെ തുടർഭരണം ഉറപ്പിച്ച ദേശീയകക്ഷി എന്ന പ്രതിച്ഛായയും ബിജെപിക്ക് ഇതിൽ സഹായകമാകുന്നു.

2014 ൽ അധികാരമേറി എട്ടു വർഷത്തിനിപ്പുറം കർണാടക, ഗോവ, മധ്യ പ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ബിഹാർ, സിക്കിം, അസം, അരുണാചൽ, മണിപ്പുർ, മിസോറം, മേഘാലയ, നാഗാലാൻഡ്, ത്രിപുര, യുപി, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹരിയാന, ഹിമാചൽ എന്നിങ്ങനെ 17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലും ദേശീയ ജനാധിപത്യത്തിനു കീഴിൽ ബിജെപി ഭരണം നിലകൊള്ളുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളിൽ മോദി–ഷാ ഒരുക്കുന്ന വേറിട്ട നീക്കങ്ങളുടെ കൂടി ഫലമാണ്. 2018 ൽ ഘടകകക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യം രാജ്യത്തെ 21 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും (70 ശതമാനം സ്ഥലത്തും 76 ശതമാനം ജനതയെയും) ഭരിച്ച കാലഘട്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

∙ ജൻ ധൻ മുതൽ സ്മാർട് സിറ്റി മിഷൻ വരെ

വികസനം പ്രചാരണമന്ത്രം മാത്രമാകാതെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനതയെയും ഒരുതരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്ന അനുഭവം കൂടിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുവെന്നതാണ് മോദിസർക്കാരിന്റെ വിജയം. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പുറത്തിറക്കിയ ഓരോ വികസന – ജനക്ഷേമ പദ്ധതിയും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഓരോ പൗരന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽക്കൊണ്ടുവരാനും ചടുലമായ പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സർക്കാരിനായി. അധികാരമേറ്റ 2014 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ജൻ ധൻ യോജന മുതൽ തുടങ്ങുന്നു ആ പദ്ധതികൾ. സ്കോളർഷിപ്പുകൾ, സബ്സിഡികൾ, പെൻഷൻ എന്നിവയിൽ തുടങ്ങി കോവിഡ് അനുബന്ധ സഹായം ഉൾപ്പെടെ സർക്കാർ നൽകുന്ന വിവിധ സാമ്പത്തിക സഹായ സേവന പദ്ധതികൾ നേരിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നൽകാൻ ഇത് ഉപകരിച്ചു. ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ നേരിട്ട് സർക്കാർ സഹായം ലഭിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും സാധ്യതയും പൗരന്മാരെ ഏറെ ആകർഷിച്ച ഘടകമാണ്. 2021 ഡിസംബറിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രാജ്യത്ത് 44.23 കോടി (പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ 34.9 കോടി, പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളിൽ 8.05 കോടി, സ്വകാര്യമേഖലയിലെ ബാങ്കുകളിൽ 1.28 കോടി എന്നിങ്ങനെ) പ്രധാന മന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജന (പിഎംജെഡിവൈ) അക്കൗണ്ടുകളാണുള്ളത്. ഇവയിൽ പിന്നിട്ട ഡിസംബറിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരമുള്ളത് ഏകദേശം 1.51 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ബാലൻസും.

സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ എന്ന പേരിൽ 2014 ഒക്ടോബർ 2 ന് (ഗാന്ധിജിയുടെ 145 ജന്മദിനം) തുടക്കമിട്ട ക്യാംപെയ്ൻ വൃത്തിയുടെ പുതിയ പാഠം രാജ്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാണ് മുന്നേറിയത്. രാജ്യത്ത് വികസനം കടന്നുചെല്ലാത്ത ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോലും– ‘കക്കൂസ്’ എന്ന പേരു കേട്ടാൽ നഗരത്തിലെ പഠിപ്പുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുമെങ്കിലും– വൃത്തിയുടെ അടയാളവാക്കായി മാറിയ ‘ശൗചാലയങ്ങൾ’ ഉറപ്പാക്കാൻ പദ്ധതിക്കായി. വെളിയിട വിസർജനത്തിൽനിന്ന് രാജ്യത്തെ പിന്നാക്ക മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച പദ്ധതിയിലൂടെ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 100 ദശലക്ഷം ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമിച്ചതായാണ് സർക്കാർ കണക്കുകൾ. പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 11.5 കോടി വീടുകളിലാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പുതുതായി ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമിച്ചത്. 2021–26 കാലയളവിൽ ഗ്രാമീണമേഖലയിലെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷനു വേണ്ടി 1,41,678 കോടി രൂപയാണ് 2022–23 ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയതും. കഴിഞ്ഞ വർ‌ഷം ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിച്ച രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നഗരങ്ങളെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാനുള്ള പുതിയ പദ്ധതിയും പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.

ഗ്യാസ് അടുപ്പുകൾക്ക് അവസരമൊരുക്കി വിറകടുപ്പുകളുടെ ചൂടിലും പുകയിലുംനിന്ന് വീട്ടകങ്ങളിലെ സ്ത്രീജീവിതങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ 2016 മേയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച പിഎം ഉജ്വല യോജനയും മോദി സർക്കാരിന്റെ ജനപ്രിയ പദ്ധതികളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്കു താഴെയുളള 5 കോടി വനിതകൾക്ക് എൽപിജി കണക്‌ഷൻ നൽകുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടു തുടങ്ങിയ പദ്ധതി 2018 ൽ പട്ടികവിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഏഴു വിഭാഗങ്ങളെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി 8 കോടി വനിതകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിപുലമാക്കി. ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ പുതുതായി 600 ദശലക്ഷം എൽപിജി കണക്‌ഷനുകളാണ് പദ്ധതിക്കു കീഴിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ചത്.

2018 സെപ്റ്റംബറിൽ മോദി തുടക്കമിട്ട ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി ആരോഗ്യമേഖലയിൽ സർക്കാർ പിന്തുണയോടെ ലോകത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദ്ധതിയാണ്. ഓരോ കുടുംബത്തിനും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി സൗജന്യ മെഡിക്കൽ സേവനം നൽകുന്ന പദ്ധതിക്കു കീഴിൽ രാജ്യത്തെ 40 ശതമാനം ജനങ്ങളും (ഏകദേശം 50 കോടി പേർ) ഉൾപ്പെടുന്നു.

2015 ഏപ്രിൽ 8 ന് തുടക്കം കുറിച്ച മുദ്ര വായ്പാ പദ്ധതി (മുദ്രാ യോജന) വാണിജ്യ, ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകളിലൂടെയും ചെറുകിട, സഹകരണ ബാങ്കുകളിലൂടെയും മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കമ്പനികളിലൂടെയും മറ്റും 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ ലഭിക്കാൻ ചെറുകിട സംരംഭകരെയും കർഷകരെയും സഹായിച്ചു. ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ എട്ടു വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 34.42 കോടി പേർ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 18.60 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വായ്പ നേടിയതായാണ് ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

രാജ്യത്തെ എല്ലാവർക്കും 2022 നകം പാർപ്പിടം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി 2015 ജൂണിൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയിലൂടെ 1.15 കോടി വീടുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയതായാണ് സർക്കാർ ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ലോക്സഭയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പൂർത്തിയാകാനുള്ള 80 ലക്ഷം വീടുകൾക്കായി 48,000 കോടി രൂപയാണ് ധനമന്ത്രാലയം നടപ്പ് സാമ്പത്തികവർഷത്തേക്ക് വകയിരുത്തിയതും.

പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമ യോജന (2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ്), സുരക്ഷാ ബീമ യോജന (2 ലക്ഷം രൂപയുടെ അപകട ഇൻഷുറൻസ്) എന്നീ പേരുകളിൽ 2015 ൽ പുറത്തിറക്കിയ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷാ പദ്ധതികളും ഏറെ ജനപ്രിയമായി.

രാജ്യത്തെ 25 സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതും നൈപുണ്യവികസനം ഉറപ്പാക്കുന്നതും ലക്ഷ്യമിട്ട് ആരംഭിച്ച ‘മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ പദ്ധതി രാജ്യത്തെ ആഗോളതലത്തിൽ ഉത്പാദന–നിർമാണ ഹബായി ഉയർത്തുന്നതും ലക്ഷ്യമിടുന്ന മോദി സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ്. മികച്ച തോതിൽ നിക്ഷേപം ഉറപ്പാക്കി പുതുമേഖലകളിൽ വിദേശനിക്ഷേപ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതികളിൽ ആയുധനിർമാണം മുതൽ കൃഷി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങളുടെ നിർമാണം വരെ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉത്പാദനമേഖലയിൽ 12–14 % വളർച്ചയും 2022 ഓടെ പുതുതായി 100 ദശലക്ഷം തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പദ്ധതി മുന്നേറുന്നത്.

നഗരമേഖലകളിൽ ചെലവുകുറ‍ഞ്ഞ പാർപ്പിട സൗകര്യം, മികച്ചതും വിവിധ മാർഗങ്ങളിലുമുള്ള ഗതാഗത സംവിധാനം, മാലിന്യനിർമാർജനം, ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, സ്മാർട് ഗവേണൻസ് തുടങ്ങിയവ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പാക്കുന്ന സ്മാർട് സിറ്റി മിഷൻ രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 100 നഗരങ്ങളെ മികവിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി എന്നീ നഗരങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ പദ്ധതിക്കു കീഴിലുള്ളത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്മാർട് സിറ്റി മിഷൻ നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 2023 ജൂണിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിരുന്നു.

∙ ‘എട്ടാം വർഷ’ത്തിലും വികസനപ്രചാരണം

സാമൂഹികമായി ചില മേഖലകളിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന ധ്രുവീകരണങ്ങളും മറ്റും കടന്നെത്താതിരിക്കാൻ വികസനം തന്നെയാണ് എട്ടാം വർഷത്തിലും ബിജെപി ഉയർത്തുന്ന പ്രചാരണ മന്ത്രം. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വികസന പരിപാടികൾ രാജ്യത്തെ 140 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ച് മന്ത്രിമാരും സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും രംഗത്തിറക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് വാർഷികദിനത്തിൽ ബിജെപി നടപ്പാക്കുന്നത്. മേയ് 30 മുതൽ ജൂൺ 15 വരെ സർക്കാരിന്റെ വികസനപരിപാടികൾ ജനത്തിലെത്തിക്കാൻ ‘സേവ, സുശാസൻ, ഗരീബ് കല്യാൺ’ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി മന്ത്രിമാർ യാത്രാപരിപാടികൾ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനായി മന്ത്രിമാരുമായി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്റെ മുഖാമുഖങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ, സ്മൃതി ഇറാനി, ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ തുടങ്ങിയവരെ ബംഗാളിലേക്കും മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയെ പഞ്ചാബിലേക്കും ഇതിനായി നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

∙ നരേന്ദ്ര മോദി സമം അമിത് ഷാ

2014 ൽ അധികാരമേറിയ മോദിക്കൊപ്പം ഗുജറാത്തിൽനിന്നു തന്നെ ബിജെപി നേതൃതലത്തിലേക്കുയർന്ന അമിത് ഷായാണ് ബിജെപിയുടെ സംഘടനാശേഷി ഉയർത്താൻ ചാലകമായതെന്നത് വ്യക്തമാണ്. മോദി എട്ടു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ മോദിക്കു സമഭാവനായി ഷായുടെ ഉദയവും സർക്കാരിലും പാർട്ടിയിലും പ്രകടമാണ്. ഈ വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുളള പാർട്ടി തന്ത്രങ്ങളൊരുക്കി മുന്നേറുകയാണ് മോദിയും ഷായും.

2014 നു മുൻപു തന്നെ യുപിയുടെ ചുമതലയും ഒപ്പം ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന ഉത്തരവാദിത്തവും ഏൽപിച്ച് അന്നത്തെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ രാജ്‌നാഥ് സിങ്ങാണ് ഷായെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു കൈപിടിച്ചത്. ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബിജെപിയെ സംഘടനാപരമായി ശക്തമാക്കി വിജയക്കൊടി പാറിച്ച മികവാണ് അന്നു രാജ്‌നാഥിന്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചത്.

‘ഗുജറാത്ത് മോഡൽ’ യുപിയിലും പിന്നാലെ രാജ്യമാകെയും ഷാ പടർത്തി. 2014 ജൂലൈയിൽ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായ ഷാ, ത്വരിത അംഗത്വ പ്രചാരണത്തിലൂടെ 2015 മാർച്ചിനുള്ളിൽ 100 ദശലക്ഷം അംഗത്വമുളള പാർട്ടിയായി ബിജെപിയെ ഉയർത്തി. ഈ അടിത്തറയിൽ നിന്നായിരുന്നു പിന്നീടുളള പ്രവർത്തനം. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ‘അഭിനവ ചാണക്യൻ’ എന്നു പോലും അനുയായികൾ വിളിക്കുന്ന ഷായുടെ ചിറകിലേറിയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ മുക്കിലുംമൂലയിലും വികസനമന്ത്രവുമായി ബിജെപി എത്തിയത്. ഡിജിറ്റലായും നേരിട്ടും രാജ്യത്തെ ഓരോ പൗരനെയും സ്പർശിക്കുന്ന ചടുലതയാണ് ഷായുടെ തന്ത്രങ്ങളുടെ മുഖമുദ്ര.

ബിജെപിക്കു സാധ്യതകളില്ല എന്നു കരുതിയ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയകരുനീക്കങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തെമ്പാടും പ്രഭാവമുറപ്പിക്കാൻ ഇതിനകം ബിജെപിക്കായി. 2019 ൽ രണ്ടാം സർക്കാരിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായി ഷായെ മോദി ഒപ്പംകൂട്ടിയതും ബിജെപിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നിർണായകമാണ്. ആഭ്യന്തരത്തിനൊപ്പം പുതുതായി ആരംഭിച്ച സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കൂടി ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഷാ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിലും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലാണ്. സംഘടനയിലും സർക്കാരിലും ഒരുപോലെ നിർണായകമായി തുടരുന്ന ഷായുടെ സാന്നിധ്യം ബിജെപിയിലെ രണ്ടാമനാര് എന്ന ചോദ്യം തന്നെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നു.

നിലവിൽ 71 വയസ്സുളള മോദിക്കു പിന്നിൽ 57 വയസ്സു മാത്രം പ്രായവുമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഷായ്ക്ക് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒപ്പം സർക്കാരിലും സംഘടനയിലും സാധ്യതകളുടെ വാതിലുകളാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നതും. ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ കശ്മീരിനു പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ 370 പിൻവലിക്കൽ, പൗരത്വ ബിൽ, ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ എന്നിവയുടെ ചാലകശക്തിയായും ഷാ നിലകൊണ്ടു. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഉൾപ്പെടെ സംഘടനാപരമായും മറ്റും ബിജെപി ഉയർത്തുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലുമാണ് ഷാ.

English Summary: Eight Years of Narendra Modi Govt: The unmatched growth of BJP and the 'Brand Modi' - Special Story