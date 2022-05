അതിജീവിതയെ വേട്ടയാടാൻ സതീശനും യുഡിഎഫും ശ്രമിക്കുന്നു: തിരിച്ചടിച്ച് ഇ.പി

കൊച്ചി∙ അതിജീവിതയെ വേട്ടയാടാനാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും യുഡിഎഫും ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ സതീശൻ ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കണം. അതിജീവിതയുടെ കാര്യത്തിൽ താൻ തെറ്റായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടില്ല. സർക്കാർ നീതി നൽകിയെന്ന് അതിജീവിത പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇ.പി.ജയരാജൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു.

അതിജീവതയ്ക്കെതിരെ ഇടതു നേതാക്കൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും വി.ഡി.സതീശനാണ് അതിജീവതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ മാപ്പു പറയേണ്ടതെന്നും ജയരാജൻ പ്രതികരിച്ചു. തൃക്കാക്കരയിൽ‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനെത്തിയ ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഈ സർക്കാരിന്റെ നയമാണ്. എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും സുരക്ഷ സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തും. ഇതിനെതിരായ പ്രചരണമാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ പറയുന്നവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം അന്വേഷിച്ചാൽ കാര്യം വ്യക്തമാകുമെന്ന് താൻ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി.

തിഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഹര്‍ജി നല്‍കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് അതിജീവിതയെ അപമാനിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തിയത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഇ.പി. ജയരാജനും ആന്റണി രാജുവും എം.എം. മണിയുമാണെന്നും അവര്‍ മാപ്പു പറഞ്ഞ് പ്രസ്താവന പിന്‍വലിക്കണമെന്നും വി.ഡി.സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയില്‍ പോകണം. അതിനു വേണ്ടി കണ്ണില്‍ എണ്ണയൊഴിച്ച് യുഡിഎഫുണ്ടാകും. പരാതിയില്‍ എന്താണ് ദുരൂഹതയെന്ന് കോടിയേരി പറയണമെന്നും സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

