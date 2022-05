ഇത്രയും വലിയ വിറ്റൊഴിക്കല്‍ ഇതാദ്യം;പോയത് 2.5 ലക്ഷം കോടി; വിപണിയെ ആരു രക്ഷിക്കും?

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മുതലുള്ള 8 മാസംകൊണ്ട് വിദേശ നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച തുക 3200 കോടി അമേരിക്കൻ ഡോളറാണ്. അതായത് രണ്ടര ലക്ഷം കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഓഹരികൾ വിറ്റ് നിക്ഷേപകർ പണം തിരികെക്കൊണ്ടുപോയി. ഏറ്റവും വലിയ വിൽപനാ സീസണാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. കുതിച്ചുയരുന്ന പണപ്പെരുപ്പവും ഇനിയും അവസാനിക്കാത്ത റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം താറുമാറായ ആഗോള വിതരണ ശൃംഖലയും ഉയർന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണവിലയും ഊർജപ്രതിസന്ധിയുമെല്ലാം ആഗോള ഓഹരിവിപണികളെ അനുനിമിഷം തളർത്തുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ വലിയ നഷ്ടക്കണക്കുകളുമായാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഹരി സൂചികകളും നിലകൊള്ളുന്നത്. വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകരുടെ (ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് –എഫ്ഐഐ) വലിയ തോതിലുള്ള ഈ പിൻമാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടായ നഷ്ടം ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണികളിലെ 7 വർഷത്തെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപത്തിനു തുല്യമാണെന്ന വസ്തുത, പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. 2014 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഓഹരി വിപണികളിലേക്ക് എത്തിയ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിക്ഷേപം 2.2 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. ഈ വർഷം ഇതുവരെയുള്ള എഫ്ഐഐ പിൻവലിക്കൽ 1.62 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ 5 മാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിൽപനയാണിത്. 2008ലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ സമയത്തുപോലും ഇത്രയും വലിയ വിറ്റൊഴിക്കൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നതാണു വാസ്തവം. നാഷനൽ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ നിഫ്റ്റി50ലെ ഒട്ടേറെ ഓഹരികൾ 52 ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. പല ഓഹരികളും 52 ആഴ്ചയിലെ ഉയരത്തിൽനിന്ന് 30 ശതമാനം വരെ ഇടിഞ്ഞു. ഒട്ടേറെ ഓഹരികളുടെ മൂല്യനഷ്ടം 20 ശതമാനം കടന്നു. എന്താണ് വിപണിയിലെ ഈ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയ്ക്കു കാരണം? ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ മാത്രമാണോ ഇതു സംഭവിക്കുന്നത്? വലിയ ഇടിവിലേക്കാണോ വിപണിയുടെ യാത്ര, അതോ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണോ?

∙ ‘റിസ്കാ’ണോ ഇന്ത്യയിലെ നിക്ഷേപം?

അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കുകൾ അടിസ്ഥാന നിരക്കു കൂട്ടിയതാണ് വിദേശനിക്ഷേപകരെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ഓഹരി വിപണികളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നത്. അമേരിക്കയും ബാങ്ക് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടുമെല്ലാം പലിശ നിരക്കുകൾ ഉയർത്തി. യൂറോപ്യൻ കേന്ദ്രബാങ്കും പണപ്പെരുപ്പത്തെ നേരിടാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടിസ്ഥാന നിരക്കുകൾ വർധിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യ അടക്കം ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളും ഈ തീരുമാനം തന്നെയാണു സ്വീകരിക്കുന്നത്. ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്ക് ഉയരുന്നത് നിക്ഷേപകരെ ഓഹരി വിപണിയിൽനിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കാനിടയാക്കുന്നുണ്ട്.

ഡോളർ കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ചു സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി മാറുന്നത് വൻകിട നിക്ഷേപകരെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ഓഹരി വിപണികളിൽ നിന്നു പിൻമാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് മാസങ്ങളായി കാണുന്നത്. ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം അത്ര സുരക്ഷിതമല്ലെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ ലോകം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 2008ലേതിനു സമാനമായ മാന്ദ്യത്തിലേക്കാണോ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പോകുന്നതെന്നു ചിന്തിപ്പിക്കും വിധത്തിലാണ് പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ പോക്ക്. അമേരിക്കയിൽ 40 വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണപ്പെരുപ്പം. യൂറോസോണിലെ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പതിറ്റാണ്ടുകളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പം. കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികൾ, തുടരുന്ന റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, യുദ്ധം വരുത്തിവച്ച ഇന്ധന–ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം , കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി, കരുത്താർജിക്കുന്ന ഡോളർ, തളരുന്ന മറ്റ് കറൻസികൾ ഇങ്ങനെ ഓഹരി വിപണികളെയെല്ലാം പരുങ്ങലിലാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടെയിൽ ഉയർന്ന വാല്യുവേഷനിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ നിക്ഷേപകർ വിറ്റൊഴിവാക്കുകയാണ്.

ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മൈനസിലേക്കു വരെ പോയ പലിശ നിരക്കാണ് അമേരിക്ക 0.75 മുതൽ ഒരു ശതമാനം വരെ ഉയർത്തിയത്. അമേരിക്ക പലിശ നിരക്കു കൂട്ടുന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എഫ്ഐഐ നിക്ഷേപകരുടെ വിൽപന തുടരുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ പണപ്പെരുപ്പം നേരിടാൻ ഉടൻ തന്നെ അര ശതമാനം കൂടി പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തേണ്ടിവരുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് ചെയർമാൻ ജെറോം പവൽ നൽകുന്ന സൂചന. ഡോളർ കരുത്താർജിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലെ നിക്ഷേപം ‘റിസ്കി’ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയാണ്.

ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിനു മുന്നിലെ കാഴ്ച. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

∙ വിറ്റൊഴിക്കലെന്ന ആഗോള പ്രതിഭാസം

ഇന്ത്യൻ വിപണികളിൽ നിന്നു മാത്രമല്ല, വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ പിൻമാറ്റം. 2800 കോടി അമേരിക്കൻ ഡോളർ 2022ൽ മാത്രം എഫ്ഐഐകൾ തായ്‌വാനിൽ നിന്നു പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഓഹരി വിപണികളിൽ നിന്ന് 1280 കോടി ഡോളർ വിറ്റൊഴിവാക്കി. ഏഷ്യൻ വിപണികളെല്ലാം കനത്ത വിൽപനാ സമ്മർദത്തിലാണ്. വിദേശനിക്ഷേപകരുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത പിൻമാറ്റത്തെത്തുടർന്ന് നാഷനൽ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ നിഫ്റ്റിയിൽ ഈ വർഷം ഇതുവരെയുണ്ടായ ഇടിവ് ഏതാണ്ട് 8 ശതമാനമാണ്.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസത്തിനുശേഷമാണ് ഓഹരി വിപണികളിൽ വിൽപനാ സമ്മർദം നേരിട്ടു തുടങ്ങിയത്. ബോംബെ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ സെൻസെക്സും നാഷനൽ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ നിഫ്റ്റിയും എക്കാലത്തെയും ഉയരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് തിരിച്ചിറങ്ങിത്തുടങ്ങിയത്. നിഫ്റ്റി 18,604.45 പോയിന്റും സെൻസെക്സ് 62,245.43 പോയിന്റും ഉയർന്നതിനു ശേഷമാണ് താഴേക്കു പതിച്ചത്. ഈ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് സൂചികകൾ 13 ശതമാനം വരെ താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്.

അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ് ജൂണിൽ അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്ക് അര ശതമാനം കൂടി വർധിപ്പിച്ചാൽ 5 മുതൽ 8 ശതമാനം വരെ ഇടിവ് സൂചികകളിൽ ഇനിയും ഉണ്ടായേക്കും. 2008ലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളെത്തുടർന്ന് വിപണികളിൽ വിൽപനാ സമ്മർദം നേരിട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ 52,978 കോടി രൂപയാണ് വിദേശ നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടുപോയത്. എന്നാൽ അതിന്റെ 4 ഇരട്ടിയിലേറെ തുകയുടെ ഓഹരികളാണ് ഈ സീസണിൽ വിദേശ നിക്ഷേപകർ വിറ്റഴിച്ചത്.

∙ വിറ്റൊഴിവാക്കൽ സീസൺ

2021ൽ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലേക്കു വന്ന എഫ്ഐഐ നിക്ഷേപം 50,088 കോടി രൂപയാണ്. എന്നാൽ 2022 ജനുവരി മുതൽ മേയ് 24 വരെ എഫ്ഐഐ വിറ്റത് 1.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയും. ജനുവരിയിൽ മാത്രം 28,526 കോടി രൂപ വിദേശ നിക്ഷേപകർ പിൻവലിച്ചു. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇത് 38,068 കോടിയായി ഉയർന്നു. മാർച്ചിൽ മാത്രം 50,067 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികൾ വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ വിറ്റഴിച്ചു. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ 22,688 കോടി രൂപയും പിൻവലിച്ചു. മേയ് മാസം 24 വരെ 11,394 കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളും വിറ്റു.

∙ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നത് ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകർ

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കൊണ്ട് നിക്ഷേപകർ ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണികളിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപത്തിനു തുല്യമായ തുക മാസങ്ങൾക്കൊണ്ട് വിപണികളിൽ നിന്നു പിൻവലിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിഭീകരമായ തകർച്ച ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണികളിലുണ്ടാകാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകരാണ്. ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിലെ റീട്ടെയ്ൽ നിക്ഷേപകരുടെ ശക്തി കൂടുന്നുണ്ട്. ആഭ്യന്തര സ്ഥാപന നിക്ഷേപകരാണ് (ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്– ഡിഐഐ) കപ്പൽ മുങ്ങാതെ കാത്തുസംരക്ഷിക്കുന്നത്.

ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും പെൻഷൻ–പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടുകളും അടങ്ങുന്ന ഡിഐഐകളാണ് വിപണിയെ വമ്പൻ ഇടിവുകളുണ്ടാകാതെ കാക്കുന്നത്. ‘ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ്’ എന്നാണ് ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. 2021–22 വർഷത്തിൽ ഏതാണ്ട് 2.1 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വിപണിയിലെത്തി. വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെ പിൻമാറ്റം ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയെ അത്രകണ്ട് ബാധിക്കാത്തത് ഇതു മൂലമാണ്.

ആഭ്യന്തര മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ 55 ശതമാനം ആസ്തിയും റീട്ടെയ്ൽ നിക്ഷേപകരുടെ പക്കലാണ്. 2021–22ലെ ഇത്തരം നിക്ഷേപം ഏതാണ്ട് 1.1 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ്. മറ്റ് ഏഷ്യൻ വിപണികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൂചികകളുടെ നഷ്ടം കുറഞ്ഞതും ഈ ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അതേസമയം എഫ്ഐഐ വിൽപന തുടർന്നാൽ ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകർ വിപണിയിലേക്ക് പണമൊഴുക്കുന്നതു കുറയ്ക്കുമെന്നും അതു വിപണിയിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടാക്കാമെന്നും പ്രവചനങ്ങളുണ്ട്. മികച്ച അസറ്റ് ക്ലാസ്, ലാഭം എന്നീ പ്രതീക്ഷകളിലാണ് ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകരും വിപണിയിലെത്തുന്നത്. എന്നാൽ ആഗോള സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ടു പ്രതീക്ഷകൾക്കും മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടിവ് തുടർന്നാൽ ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകർ വിപണിയിൽ നിന്നു പിൻവാങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

അതേസമയം ബ്ലൂചിപ് ഓഹരികൾ വലിയ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തെ കൂടുതൽ ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതകളുമുണ്ട്. പക്ഷേ, വീണ്ടും വീണ്ടും നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ എവിടെ ‘എൻട്രി’ എടുക്കണമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ വിപണിയിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകരാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും. മാത്രമല്ല എസ്ഐപി നിക്ഷേപവും കുറയുന്നതായുള്ള കണക്കുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

