മഴക്കെടുതി, വിലക്കയറ്റം; തൃക്കാക്കരയിൽ തമ്പടിച്ച് മന്ത്രിമാർ: ക്രിമിനൽ കുറ്റമെന്ന് ആന്റണി

കൊച്ചി∙ ഉത്തരവാദിത്തം മറന്ന് സർക്കാരും മന്ത്രിമാരും തൃക്കാക്കരയിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എ.കെ.ആന്റണി. തൃക്കാക്കരയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന് എത്തിയപ്പോഴാണ് മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചത്. സർക്കാരിന്റെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല ഇത് എന്നിരിക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഒന്നടങ്കം ഇവിടെ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആന്റണി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

‘‘ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ, കൊച്ചിയിലെ, തൃക്കാക്കരയിലെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്. അതിരൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനം ആകെ പൊറുതിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നും സാധനങ്ങളില്ല. വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചു നിർത്താൻ നടപടിയില്ല. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാർ ചെയ്തതു പോലെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ നിരക്ക് അൽപമെങ്കിലും കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതു ചെയ്തു എന്നു പറയാമായിരുന്നു. അതു ചെയ്തില്ല. ഇടവപ്പാതി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, പ്രീ മൺസൂൺ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കേരളമാകെ മഴക്കെടുതിയിലായി. എങ്ങും വെള്ളക്കെട്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ടു. പണ്ടൊക്കെ വല്ലപ്പോഴുമാണ് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടാകുക. ഇപ്പോൾ ഇടവപ്പാതിക്കു മുൻപുള്ള 2–3 ദിവസത്തെ മഴ കഴിഞ്ഞപ്പോൾത്തന്നെ മലയോരത്തൊക്കെ മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലുമായി. കടലോരം മുഴുവൻ കടലാക്രമണമാണ്.’’ – ആന്റണി പറഞ്ഞു.

‘‘മന്ത്രിമാർ കൊട്ടും കുരവയുമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത തിരുവനന്തപുരം ശംഖുമുഖം റോഡ് അതിനേക്കാൾ മോശമായിരിക്കുന്നു. കടലോരത്ത് മൽസ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോയിട്ടുതന്നെ മാസങ്ങളായി. എല്ലായിടത്തും ജനമാകെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. ഇനി സ്കൂൾ തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. അതിനു മുൻപ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്? അതൊന്നും ചെയ്യാതെ മന്ത്രിമാർ മുഴുവൻ തൃക്കാക്കരയിൽ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നു.’’ – ആന്റണി പറഞ്ഞു.

‘‘ജനത്തോടു പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇടവപ്പാതിക്കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തിരുന്നു ജനദുരിതങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ, അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഈ മന്ത്രിമാർ ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടത്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മഴക്കെടുതി നേരിടാനുള്ള ചുമതല ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും കലക്ടർമാർക്കും നൽകി മന്ത്രിപ്പട ഒന്നടങ്കം തൃക്കാക്കരയിൽ ക്യാംപ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ്.’’ – ആന്റണി പറഞ്ഞു.

‘‘ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു വേണ്ടതു ജനത്തിനുള്ള ആശ്വാസ നടപടിയല്ല, പകരം തൃക്കാക്കരയിൽ ജയിച്ച് വോട്ടർമാരുടെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം വേണം. സർക്കാരിന്റെ വാർഷികാഘോഷം നടക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള 99 സീറ്റ് 100 ആക്കി ജനം പിറന്നാൾ സമ്മാനം നൽകണം എന്നാണ് മുഖ്യന്ത്രിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ആഗ്രഹം. എന്നാൽ, വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ പിറന്നാൾ സമ്മാനമല്ല സർക്കാർ അർഹിക്കുന്നത്. ശക്തമായ താക്കീതാണ്. ഇടതു ദുർഭരണത്തിനെതിരായ താക്കീത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും തൃക്കാക്കരയിലെ ജനം ദുർഭരണത്തിനുള്ള താക്കീതും ഷോക് ട്രീറ്റ്മെന്റും നൽകും.’’ – ആന്റണി പറഞ്ഞു.

