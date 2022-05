ആര്യൻ ഖാന് ക്ലീൻ ചിറ്റ്; തെളിവില്ല, ലഹരി പിടിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എൻസിബി

മുംബൈ ∙ ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ നടൻ ഷാറൂഖ് ഖാന്റെ മകൻ ആര്യൻ ഖാന് ക്ലീൻ ചിറ്റ്. നർകോട്ടിക്സ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയാണ് (എൻസിബി) ആര്യനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്. ആര്യന്റെ കയ്യിൽനിന്ന് ലഹരിമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ആര്യനെതിരെ തെളിവില്ലെന്നും എൻസിബി വ്യക്തമാക്കി. 26 ദിവസത്തോളം കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന ആര്യന് പിന്നീട് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഒക്ടോബർ 30ന് ആര്യൻ ജയിൽ മോചിതനായി.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിൽനിന്ന് ആര്യനൊപ്പം മറ്റ് അഞ്ച് പേരെക്കൂടി തെളിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒഴിവാക്കി. കഴിഞ്ഞവർഷം ഒക്ടോബർ 2ന് ആഡംബരക്കപ്പലിലെ റെയ്ഡിലാണ് ആര്യനെയുൾപ്പെടെ എൻസിബി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എൻസിബി മുംബൈ സോണൽ മേധാവിയായിരുന്ന സമീർ വാങ്കഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗം, ഗൂഢാലോചന, രാജ്യാന്തര ഇടപാടുകൾ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ച് ആര്യനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

അന്വേഷണസംഘത്തെ നയിച്ച മുംബൈ എൻസിബി മേധാവി സമീർ വാങ്കഡെ അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ മന്ത്രി നവാബ് മാലിക്ക് ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തെത്തിയതോടെ അറസ്റ്റ് വലിയ വിവാദമായി. ആര്യന് ലഹരിമാഫിയയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന ആരോപണം സ്ഥാപിക്കാനാകാതെ വന്നതോടെ കേസ് ദുർബലപ്പെട്ടു. ഷാറൂഖ് ഖാനിൽനിന്നു വാങ്കഡെ കോടികൾ വാങ്ങി കേസ് ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണം ശക്തമായതോടെ എൻസിബി സംഘത്തിനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനിടെ, പണം വാങ്ങി കേസ് ഒതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതോടെ വാങ്കഡെയെ കേസിൽനിന്നു മാറ്റി. അറസ്റ്റിലായ 19 പേരിൽ ആര്യനടക്കം 17 പേർ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. കള്ളപ്പണക്കേസിൽ മന്ത്രി നവാബ് മാലിക്കിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പിന്നീട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആര്യനെ എൻസിബി ലഹരിക്കേസിൽ കുടുക്കിയതാണോയെന്ന് മുംബൈ പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുമെന്നു മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ദിലീപ് വൽസെ പാട്ടീൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ലഹരിമരുന്ന് ഇടപാടുകൾക്കായി ആര്യൻ, സുഹൃത്ത് അർബാസ് മെർച്ചന്റ്, മോഡൽ മുൺമുൺ ധമേച്ഛ എന്നിവർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിനു തെളിവില്ലെന്നു ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത്.

ലഹരി ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച വാട്സാപ് ചാറ്റുകൾ ആര്യന്റെ പക്കൽനിന്നു കണ്ടെടുത്തതായും കുറ്റസമ്മത മൊഴിയുണ്ടെന്നുമാണ് ആര്യനെതിരെ എൻസിബി ഉന്നയിച്ച വാദം. എന്നാൽ, ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച് ഒരു തെളിവും ചാറ്റിൽനിന്നു കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും, മൊഴി അന്വേഷണ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും, കുറ്റക്കാരനെന്ന് ആരോപിക്കാൻ അത് ആയുധമാക്കരുതെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതോടെ കേസിൽ എൻസിബി തിരിച്ചടി നേരിട്ടു. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ എൻസിബിയ്ക്ക് പ്രത്യേക കോടതി 60 ദിവസം കൂടി സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. 2021 ഒക്ടോബറിൽ ആര്യനടക്കമുള്ളവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും 180 ദിവസത്തിനകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനായിരുന്നില്ല.



English Summary: Aryan Khan, 5 Others Cleared In Drugs Case, Excluded From Charge-Sheet