തൃക്കാക്കരയിൽ വോട്ടർമാർ മറുപടി നൽകും; വ്യാജ വിഡിയോയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി

കൊച്ചി∙ തൃക്കാക്കരയിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ജോസഫിന്റെ കുടുംബത്തെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വോട്ടര്‍മാര്‍ മറുപടി നല്‍കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ജോ ജോസഫിനെ ആദ്യം സഭയുടെ പ്രതിനിധിയാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പിന്നെയാണ് വ്യാജ വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

‘ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ യുഡിഎഫിനെ പോലുള്ള ഒരു മുന്നണി അധപ്പതിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രബുദ്ധരായ വോട്ടമാർ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകും.’– പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.

English Summary : CM Pinarayi Vijayan about sleaze video circulating in the name of Jo Joseph