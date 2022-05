ജയിലിൽ പോകാനും തയാർ; പി.സി.ജോർജിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ത്? പിണറായി ഉന്നമിടുന്നതെന്ത്?

തിരുവനന്തപുരം∙ എന്തും വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചിലരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിരുന്ന നേതാവാണ് പി.സി.ജോർജ്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൈസൻസ് അദ്ദേഹത്തിനില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല; മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്. രണ്ടു ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഉയരുന്നത്. ജയിലിൽ പോകാൻ വരെ സന്നദ്ധനാണെന്ന മട്ടിൽ കടുത്ത നിലപാടുകൾ എടുത്തു പോകാൻ എന്തുകൊണ്ട് ജോർജ് മുതിരുന്നു? മുൻ എംഎൽഎ കൂടിയായ ജോർജിനെ ഒരു ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാതെ ഉടനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തയാറായി? വിലയിരുത്തുകയാണ് മലയാള മനോരമ സീനിയർ സ്പെഷൽ കറസ്പോണ്ടന്റ് സുജിത് നായർ.

മുസ്‌ലിം വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾക്കും വാക്പ്രയോഗങ്ങൾക്കും ഈ അടുത്ത കാലത്തു മാത്രമല്ല ജോർജ് മുതിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും അദ്ദേഹം ചില വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർഎസ്എസ് അണിയറയിൽ നിന്നു സംഘടിപ്പിച്ച ഹൈന്ദവ സമ്മേളനത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സമീപകാല ‘കണ്ടെത്തലുകൾ’ വലിയ വിവാദമായി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന തൃക്കാക്കരയുടെ ഭാഗമായ വെണ്ണലയിൽ ജോർജ് അത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പൊലീസ് ജോർജിനെ ‘പൊക്കി’. ഇത് രാഷ്ട്രീയക്കളി മാത്രമാണെന്ന് ജോർജും ബിജെപിയും ആരോപിക്കുന്നു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിതെന്നു കൂടി ബിജെപി ആരോപിച്ചു. തൃക്കാക്കര കണ്ടുള്ള കളിയാണെന്ന് ജോർജിനു വേണ്ടി മകൻ ഷോൺ ജോർജും.

പിണറായിയുടെ ലക്ഷ്യം?

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന്റെ മൂർധന്യത്തിലെ ഈ അറസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാതെ നടക്കുമെന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനവും അനുമതിയും അതിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും രാഷ്ട്രീയമായ ലാക്കും ഉണ്ടാകും. തൃക്കാക്കരയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതാണ് മുസ്‌ലിം വോട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്‌ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തെ ‘പിണറായി വിജയൻ ഫാക്ടർ’ ആകർഷിച്ചെങ്കിൽ തൃക്കാക്കരയിൽ ആ വോട്ടുകൾ കിട്ടിയില്ലെന്നാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ നിഗമനം. അതിൽ ഇത്തവണ മാറ്റം വരണമെന്ന് സിപിഎം കേന്ദ്രങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. മുസ്‌ലിം വിഭാഗങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിച്ച ജോർജിനോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമീപനം സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ആ വിഭാഗങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ പോന്നതാണെന്ന് സിപിഎം കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

തൃക്കാക്കരയിൽ പ്രചാരണത്തിനെത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ചിത്രം: മനോരമ

അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ, ഹൈന്ദവ വോട്ടുകളോ? ജോർജിനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ‍ ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നാണ് സിപിഎം കരുതുന്നത്. ഹൈന്ദവ വോട്ടുകളിൽ പാർ‍ട്ടിക്ക് നിലവിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടർന്നും ലഭിക്കുമെന്നും. എന്നാൽ ഈ നിഗമനങ്ങളെ യുഡിഎഫ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സിപിഎമ്മിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ ലാക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചു വരുന്നതാണ് തൃക്കാക്കരയിലെ മുസ്‌ലിം വോട്ടർമാരെന്നാണ് യുഡിഎഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

∙ ജോർജിന്റെ ലക്ഷ്യം?

ഒരിക്കൽ എൽഡിഎഫിന്റെയും യുഡിഎഫിന്റെയും ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ജോർജിനെ ഇരുമുന്നണികൾക്കും ഇപ്പോൾ താൽപര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി യുഡിഎഫിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ജോ‍ർജ് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രേഖാമൂലം തന്നെ അപേക്ഷയും നൽകി. പക്ഷേ തരം പോലെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയും പലപ്പോഴും ആത്മനിഷ്ഠമായ സമീപനങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജോർജിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് വിശ്വാസമില്ല. എൽഡിഎഫിനും അദ്ദേഹത്തോട് തീരെ താൽപര്യമില്ല. എൽഡിഎഫിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വിഎസിനോട് ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ജോർജിനോട് പണ്ടേ പിണറായി വിജയനു മമതയില്ല.

ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രനൊപ്പം പി.സി.ജോർജ്.

അപ്പോൾ ജോർജിന് ശരണം എൻഡിഎ തന്നെ. പൂഞ്ഞാറിൽ ഇടതു–വലതു മുന്നണികളെ സ്വതന്ത്രനായി നിന്ന് അട്ടിമറിച്ച ചരിത്രം ജോർജിനുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിനു സാധിച്ചില്ല. ‘ജനപക്ഷം’ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നുമില്ല. രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തി നിലനിർത്താൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് നന്നായി അറിയാവുന്ന നേതാവാണ് ജോർജ്. വാർത്തകളിൽ നിറയാൻ എന്ത് വിവാദം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് വിഷയവുമല്ല. ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിബദ്ധതയില്ല. ആരുടെയും ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാനും അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനല്ല. അതോടെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൂഞ്ഞാറിൽ തന്നെ കൈവിട്ട വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള ‘കലി’ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. തിരുവനന്തപുരം ഹൈന്ദവ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രസംഗത്തിന് വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യവും ലഭിച്ചു.

‘ആർഎസ്എസ് സ്പോൺസേർഡ്’ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതിന് ജോർജ് അറസ്റ്റു ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ഉള്ള ബാധ്യത ബിജെപിക്കും ആർഎസ്എസിനും ഉണ്ടായി. നാളെ എങ്ങനെ ജോർജ് തിരിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടെങ്കിലും തൽക്കാലം കൂടെ നിർത്താൻ തന്നെയാണ് ബിജെപി തീരുമാനം. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ സംരക്ഷണം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തനിക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് ജോർജും കരുതുന്നു.

∙ ബിജെപിയുടെ ലക്ഷ്യം?

കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷത്തെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനുള്ള നിരന്തര ശ്രമമാണ് കേന്ദ്ര ബിജെപി നേതൃത്വവും ആർഎസ്എസും കുറച്ചുകാലമായി നടത്തുന്നത്. 38 സഭകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഇതിനായി അവർ രൂപീകരിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രഭാരി സി.പി.രാധാകൃഷ്ണൻ ഇവരുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലാണ്.

സി.പി.രാധാകൃഷ്ണൻ

ബിജെപിയുടെ സംഘടനാ ചുമതയുള്ള മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാം ലാൽ അടുത്തിടെ കേരളത്തിലെത്തിയതും ഇതേ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. ക്രൈസ്തവ മതമലേധ്യക്ഷന്മാർ ചില ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ മുന്നിലും വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല നിലപാട് കേന്ദ്ര സർ‍ക്കാർ അവരെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഈ ചർച്ചകളിലും കൂട്ടായ്മകളിലും നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും പി.സി.ജോർജും ഒരു കണ്ണിയാണ്. രണ്ടു മുന്നണികളോടും അകന്നു നിൽക്കുകയും ആർഎസ്എസിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാവായാണ് ബിജെപി ജോർജിനെ കാണുന്നത്. മുസ്‌ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ ആർഎസ്എസ് ചിലതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതേ കാര്യം ജോർജ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചർച്ചാവിഷമായെന്നാണ് ‘സംഘ’ത്തിന്റെ നിഗമനം. അതുകൊണ്ട് ജോർജിനെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് ആർഎസ്എസ് തീരുമാനം.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം?

ജോർജിന്റെ അറസ്റ്റ് തൃക്കാക്കരയിൽ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് മൂന്നു മുന്നണികളും സ്വാഭാവികമായും ആലോചിക്കും. അതിനുള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ തൃക്കാക്കര കഴിഞ്ഞാലോ? രാഷ്ട്രീയലാഭം കണ്ടുള്ള മുന്നണികളുടെ നീക്കങ്ങൾ വർഗീയ വേർതിരിവുകൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്. വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ജോർജിനെ അനുവദിച്ചു കൂടാ. അതേസമയം സമൂഹത്തെ പൊള്ളിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാലും അവർക്ക് ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യവും ലഭിക്കില്ലെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുകയും വേണം. ജാതിയും മതവും അരങ്ങു തകർക്കുന്ന വടക്കേ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കേരളത്തെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മുളയിലെ നുള്ളുക തന്നെ വേണമെന്നു കരുതുന്നവരാണ് കൂടുതൽ.

English Summary: Hate Speech Case and Arrest: What PC George and Pinarayi Vijayan Aiming at?