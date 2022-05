തിരുവനന്തപുരം∙ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച താല്‍ക്കാലിക വായ്പയെടുക്കാന്‍ ധനവകുപ്പ് തീരുമാനം. ശമ്പളം, പെന്‍ഷന്‍ വിതരണത്തിനാണ് കടമെടുക്കുന്നത്. 1500 കോടി രൂപ കടപ്പത്രമിറക്കി സമാഹരിക്കും. കടപ്പത്രങ്ങളുടെ ലേലം ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും.

നേരത്തെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇടക്കാല വായ്പയായി 5,000 കോടിയെടുക്കാന്‍ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. വായ്പാപരിധിയില്‍ കേന്ദ്രം ഇതുവരെ തീരുമാനമെടുത്തില്ല.

English Summary: State government to take more loans to disburse salary, pension