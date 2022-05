ജൂൺ 9 മുതൽ ജൂലൈ 31 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് ട്രോളിങ് നിരോധനം

തിരുവനന്തപുരം∙ ജൂൺ 9 അർധരാത്രി മുതൽ ജൂലൈ 31 അർധരാത്രി വരെ 52 ദിവസം സംസ്ഥാനത്തു ട്രോളിങ് നിരോധനം. നീണ്ടകര ഹാർബറിൽനിന്ന് ഇൻബോർഡ് വള്ളങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള പരമ്പരാഗത വള്ളങ്ങൾക്കു മാത്രം അനുമതി നൽകുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്.



English Summary: Trawling ban in Kerala from June 9 to July 31