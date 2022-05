‘ആ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ചതി’; എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം കാട്ടുപന്നിയെ ക്ഷുദ്രജീവിയാക്കുന്നില്ല?

കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവച്ചു കൊല്ലാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാർക്കും, അധികാരപ്പെടുത്താൻ സെക്രട്ടറിമാർക്കും അധികാരം നൽകി വനം വകുപ്പ് നടപടികൾ ലഘൂകരിച്ചെങ്കിലും വിവാദങ്ങൾ ഒടുങ്ങുന്നില്ല. കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുന്നതനെതിരെ മനേക ഗാന്ധി എംപി തന്നെ രംഗത്തെത്തി. സർക്കാർ നടപടികൾ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ മാത്രമുള്ളതാണെന്ന ആരോപണവുമായി കർഷക സംഘടനകളും മുന്നോട്ടു വന്നു. ഇരു ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ശല്യക്കാരായ ‘ക്ഷുദ്രജീവി’കളുടെ (വെർമിൻ) പട്ടികയിലേക്ക് കാട്ടു പന്നികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം എന്ന അഭിപ്രായത്തിലാണ് വനം വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ. എന്നാൽ ഇതിന് കേന്ദ്രം ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? കാട്ടു പന്നികളെ ‘വെർമിൻ’ ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച് സംരക്ഷിത പട്ടികയിലെ മൂന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് അഞ്ചാം ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം മൂന്നു തവണയാണ് കേന്ദ്രത്തിന് കത്തെഴുതിയത്. തുടക്കത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ പോരായ്മകൾ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയച്ച കേന്ദ്രം ഒടുവിൽ അങ്ങനെയൊരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ തദ്ദേശ സ്ഥാനപങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കാട്ടുപന്നികളെ വെടി വയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരമാണ് കേരളം ഒടുവിൽ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇത് എത്രമാത്രം പ്രാവർത്തികമാകും?

∙ എന്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്രം ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു?

ജീവനും കൃഷിക്കും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയായ കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവച്ചുകൊല്ലാനുള്ള അധികാരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നൽകാനുള്ള നിയമഭേദഗതി ഓർഡിനൻസിനാണ് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അംഗീകാരം നൽകിയത്. എന്നാൽ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ നൂലാമാലകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ കർഷക സംഘടനകൾ ഈ തീരുമാനത്തിൽ തൃപ്തരല്ല. കാട്ടുപന്നി ഇറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെയോ സെക്രട്ടറിയേയോ അന്വേഷിച്ചു നടക്കേണ്ട ഗതികേട് വരുമെന്ന് കർഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ലൈസൻസ് ഉള്ള തോക്കുകാരനെയും കൂട്ടി പന്നിക്കൂട്ടത്തിന് അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും കൃഷി നശിപ്പിച്ച് അവ കാടുകയറിക്കാണുമെന്നാണ് കർഷകരുടെ വാദം.

കാട്ടു പന്നികളെ വെർമിൻ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിന് കേന്ദ്ര വനം–പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് ന്യായങ്ങൾ നിരത്താനുണ്ട്. കാട്ടിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് കാട്ടു പന്നികൾ എന്ന വാദമാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റേത്. മാംസഭുക്കുകളായ കടുവ, പുലി എന്നിവയുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണവും കാട്ടു പന്നികളാണ്. മണ്ണ് കുത്തിയിളക്കുന്ന കാട്ടുപന്നികളുടെ സ്വഭാവം, കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു കൃഷിക്ക് വിളവൊരുക്കുന്ന ഫലമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കേന്ദ്രം വാദിക്കുന്നു.

പത്തനംതിട്ടയില്‍ കൃഷിയിടത്തിലിറങ്ങിയ കാട്ടുപന്നി പിഴുതെടുത്ത കപ്പയും മറ്റും (ഫയൽ ചിത്രം)

നിലവിൽ ഷെഡ്യൂൾ മൂന്നിലാണ് കാട്ടു പന്നികൾ. പുള്ളിമാൻ, കഴുതപ്പുലി തുടങ്ങിയവയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് കാട്ടു പന്നികളുടെയും സ്ഥാനം. ഷെഡ്യൂൾ ഒന്ന്, രണ്ട് എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംരക്ഷിത മൃഗങ്ങളുടെ അത്രയില്ലെങ്കിലും ഈ ഇനങ്ങളെയും കൊല്ലുന്നതും പിടികൂടുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണ്. ഷെഡ്യൂൾ മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് കാട്ടു പന്നികളെ മാറ്റണം എന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം. കാക്ക, വവ്വാൽ, കുറുക്കൻ, എലി തുടങ്ങിയവയാണ് ഷെഡ്യൂൾ അഞ്ചിൽ ഉള്ളത്. ‘ശല്യക്കാരായി’ കണക്കാക്കി കർഷകർക്ക് ഇവയെ വകവരുത്തുകയോ തുരത്തുകയോ ചെയ്യാം. സർക്കാർ ഈ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുമ്പോഴാണ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഉൾപ്പെടെ ഇടപെടൽ.

∙ മനേകയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി കേരളം

കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ചുകൊല്ലാന്‍ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാര്‍ക്ക് അധികാരം നല്‍കിയ സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിനെതിരെ രംഗത്തുവന്ന ബിജെപി എം.പി മനേക ഗാന്ധിയ്ക്ക് രേഖാമൂലം മറുപടി നല്‍കാന്‍ വനം വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയ്ക്ക് വനം -വന്യജീവി വകുപ്പുമന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള കേന്ദ്ര വന്യജീവി നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ വനമേഖലയോട് ചേര്‍ന്ന് താമസിക്കുന്ന കര്‍ഷകരുടെയും മറ്റു ജനങ്ങളുടെയും ദുരിതത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമെന്ന നിലയിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത്. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നല്‍കാനുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഇതിലൂടെ നിറവേറ്റാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

മനേക ഗാന്ധി

വനത്തിനുള്ളില്‍ കടന്ന് കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവയ്ക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആര്‍ക്കും അനുമതി നല്‍കിയിട്ടില്ല. സര്‍ക്കാരിന്റെ നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തെ തകിടം മറിയ്ക്കാനാണ് ചില കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. കാട്ടുപന്നിയെ ക്ഷുദ്രജീവിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ആവശ്യം നിരന്തരം നിരാകരിക്കുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ പ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍, സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം കാണാന്‍ തയാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തിയതെന്ന് വനം മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

∙ തൃപ്തരാകാതെ ‘കിഫ’

കാട്ടുപന്നികളെ നശിപ്പിക്കാൻ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും മറ്റു തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം നിരാശാജനകവും, കാട്ടുപന്നി ശല്യം നേരിടുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും കളിയാക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നും കേരള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (കിഫ) ചെയർമാൻ അലക്സ് ഒഴുകയിൽ പറയുന്നു. കൃഷിയിടത്തിൽ ഇറങ്ങി ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപാധികളോടെ നൽകുന്ന അനുവാദം കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുണ്ട്. അതാതു റേഞ്ച് ഓഫിസുകളിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ 24 മണിക്കൂറിനകം ഉപാധികളോടു കൂടിയ അനുമതി ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അനുവാദം കിട്ടിയ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ നിലവിൽ കേരളത്തിലുണ്ട്. തികച്ചും അപ്രായോഗികമായ ഉപാധികളോടെയുള്ള ആ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാട്ടുപന്നികളെ നേരിടാൻ ജനത്തിനു കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാട്ടുപന്നി ശല്യം ഇത്രയും രൂക്ഷമായി തുടരുന്നത്. പ്രസ്തുത ഉത്തരവിലെ അപ്രയോഗികമായ ഉപാധികൾ മാറ്റി, ഉപാധിരഹിതമായി നാട്ടിലിറങ്ങുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ കൊല്ലാനുള്ള അനുമതിയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ടും നിലവിൽ റേഞ്ച് ഓഫിസർ 24 മണിക്കൂറിനകം നൽകുന്ന പെർമിഷൻ നൽകാനുള്ള അധികാരം പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതു കൊണ്ട് പ്രായോഗികമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല– അലക്സ് ഒഴുകയിൽ പറയുന്നു.

നിലവിൽ റേഞ്ച് ഓഫിസർ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ കാടിന്റെ രണ്ടു കിലോമീറ്റർ പരിധിക്കു പുറത്തു കുടുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം പറയുന്നത് എവിടെയും കുടുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു ഉപാധി 1972ലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഇല്ല. നിലവിൽ റേഞ്ച് ഓഫിസർ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ പടക്കം, വിഷം, വൈദ്യുതി, കാടിന്റെ രണ്ടു കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ കുടുക്ക് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നതാണ് ഉപാധികൾ. മന്ത്രിസഭ തീരുമാന പ്രകാരം നിലവിൽ കർഷകർക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യം (കുടുക്ക് ഉപയോഗിക്കൽ) എടുത്തു കളയുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ സർക്കാർ കാട്ടുപന്നി ശല്യത്തിൽ പൊറുതി മുട്ടി ഇരിക്കുന്ന ജനത്തോടു ചെയ്യുന്ന ചതിയാണെന്നും കിഫ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

∙ ആ ‘വിധി’യാണു പരിഹാരം

ഹൈക്കോടതിയുടെ WPC No 12496 കേസിലെ, 2021 ജൂലൈ 23നു വന്ന വിധിയിൽ, ആ കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപാധിരഹിതമായി അവരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ വേട്ടയാടാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാട്ടുപന്നികളെ വെർമിൻ ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുവരെ, ആ കോടതി ഉത്തരവ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ബാധകമാക്കിക്കൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിധി വരെ പരിഹാരമാകുമെന്ന് കിഫ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാട്ടുപന്നി പ്രശനം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മേൽപ്പറഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി വിധി എല്ലാവർക്കും ബാധകമാക്കി ഉത്തരവിടുകയാണ് പോംവഴിയെന്നും കിഫ നിർദേശിക്കുന്നു.

