ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ സുലവേസി ദ്വീപിൽ ബോട്ട് മറിഞ്ഞു; 26 പേരെ കാണാതായി

ജക്കാർത്ത∙ ഇന്തൊനീഷ്യയിലെ സുലവേസി ദ്വീപിൽ 43 പേരുമായി പോയ ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് 26 പേരെ കാണാതായി. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന 17 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ദക്ഷിണ സുലവേസി പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ മകാസറിലെ പവോട്ടെർ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രി പുറപ്പെട്ട ബോട്ടാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്.



കാണാതായവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ യാത്രക്കാരെ കലിമന്തനിലെ ബഞ്ചർമസിൻ, സൗത്ത് സുലവേസിയിലെ ജെനെപോണ്ടോ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി.

ഇന്ധനക്ഷാമവും മോശം കാലാവസ്ഥയുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് കരുതുന്നതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മകാസർ കടലിടുക്കിൽ 2.5 മീറ്റർ (8 അടി) വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും അത് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഇന്തൊനീഷ്യയുടെ കാലാവസ്ഥാ ഏജൻസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.

