അടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട ലൈംഗികത്തൊഴിലാളി: സുപ്രീംകോടതി യഥാർഥത്തിൽ പറഞ്ഞതെന്ത്?

ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ലെന്നും ഇതിന്റെ നിയമസാധുത ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത കോടതി ശരിവച്ചുവെന്നുമെല്ലാമുള്ള വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ട്രെൻഡിങ്ങായിരുന്നു. എന്നാൽ, സത്യത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ കോടതി സമീപിച്ചതു മറ്റൊരു രീതിയിലായിരുന്നുവെന്നും ‘വാർത്തകളിൽ’ വന്നതു പലതും കോടതിയുടെ വാക്കുകളായിരുന്നില്ലെന്നും ഇതുസംബന്ധിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവു വായിക്കുന്നവർക്കു വ്യക്തമാകും. ഏതുതൊഴിലുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നു ഭരണഘടനയുടെ 21–ാം വകുപ്പ് ഓർമിപ്പിച്ചു കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമപരകമാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതും കോടതി തന്നെ നിയോഗിച്ച സമിതിയുടേതായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായമോ തീർപ്പോ പറയുന്നതിനു പകരം ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ള വിയോജിപ്പ് അറിയിക്കാനാണ് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ലൈംഗികത്തൊഴിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവരുടെ ദൈന്യതയും അവഗണനയും അവർ നേരിടുന്ന മനുഷ്യവാകാശപ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവിനു പക്ഷേ പ്രാധാന്യമേറെയാണ്.

∙ കോടതിയുടെ മുന്നിലുള്ള വിഷയം

കൊൽക്കത്തയിലെ ചുവന്നതെരുവിൽ, ഒരു മുറിക്കുള്ളിൽ ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളിയെ തല ചുമരിലിടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ അപ്പീൽ ഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് വിഷയം കോടതി ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 2010–ലെ കേസിനെ സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന കേസാക്കി മാറ്റി. 2011-ൽ കോടതി തന്നെ സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ പ്രദീപ് ഘോഷിനെ അധ്യക്ഷനാക്കി ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. സീനിയർ അഭിഭാഷകൻ ജയന്ത് ഭൂഷൺ സമിതിയെ സഹായിക്കുകയും കോടതിക്കാവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.

∙ പഠിച്ചതു 3 വിഷയങ്ങൾ

മനുഷ്യക്കടത്ത്, ലൈംഗികത്തൊഴിൽ വിടാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ പുനരധിവാസം, വ്യക്തിപരമായ അന്തസ്സ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു ലൈംഗികത്തൊഴിൽ തുടരാനാഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപാധികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചു നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനായിരുന്നു കോടതി സമിതിയോടു ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 2012-ൽ ഇതിലെ മൂന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥ കോടതി പരിഷ്കരിച്ചു. ഇതനുസരിച്ചു ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചു നിർദേശിക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കു ശേഷം നേരത്തേ തന്നെ സമിതി നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു.

∙ സർക്കാർ അവരെ മറന്നപ്പോൾ

2016-ൽ സുപ്രീം കോടതി കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഈ നിർദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനിർമാണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചത്. ഇതിന്റെ കരടുരൂപം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. 2016-ൽ കരടു പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ലെന്ന കാര്യം ഇടക്കാല ഉത്തരവിൽ സർക്കാർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ഒരു കേസിൽ സമ്പൂർണ നീതി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞദിവസം സുപ്രീം കോടതി ചില മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കു നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനം.

കൊൽക്കത്തയിലെ ന്യൂ ലൈറ്റ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൽ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികൾ. 2012ലെ ചിത്രം: DIBYANGSHU SARKAR / AFP

∙ കോടതിയിൽ സംഭവിച്ചത്

സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച സമിതി നൽകിയ 10 നിർദേശങ്ങളാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്. ഇതിൽ 4 വിഷയങ്ങളോടു വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇതോടെ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു യോജിപ്പുള്ളതും പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ വിഷയങ്ങൾ അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോടു കോടതി നിർദേശിച്ചു. വിയോജിപ്പുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതു ജൂലൈ 27ലേക്കു മാറ്റി.

∙ സർക്കാർ വിയോജിച്ചത്

പാനൽ നിർദേശിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തോടു വിയോജിപ്പിച്ചുണ്ടെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു വേണ്ടി അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ജയന്ത് സൂദാണ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. അവ ഇങ്ങനെ:

1) നിയമം ഉറപ്പുനൽകുന്ന തുല്യസംരക്ഷണം ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾക്കുമുണ്ട്. പ്രായം, ഉഭയ സമ്മതം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ക്രിമിനൽ നിയമം എല്ലാ കേസുകളിലും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്. പ്രായപൂർത്തിയായ ആളാണ് ലൈംഗിക തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെന്നും ഉഭയസമ്മതത്തോടെയാണിതെന്നും വ്യക്തമാണെങ്കിൽ പൊലീസ് ഇടപെടലും ക്രിമിനൽ നടപടിയും ഒഴിവാക്കണം. ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ കാര്യത്തിൽ പൊലീസുകാരുടെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ട്. പീഡനം ഉൾപ്പെടെ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികൾ നൽകുന്ന പരാതികൾ പൊലീസ് ഗൗരവത്തിലെടുക്കുകയും നിയമാനുസൃതം ഇടപെടുകയും വേണം.

2) അനാശാസ്യ കേന്ദ്രം നടത്തുന്നതു മാത്രമാണ് നിയമവിരുദ്ധം. സ്വമേധയാലുള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ലെന്നിരിക്കെ, അനാശാസ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലും മറ്റും റെയ്ഡ് നടത്തുമ്പോൾ ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ പിഴയീടാക്കാനോ അവഹേളിക്കാനോ പാടില്ല.

3) ലൈംഗിക തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളോ പദ്ധതികളോ നിയമപരിഷ്കാരമോ നടത്തുമ്പോൾ അവരെ തന്നെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളെയോ പങ്കാളിയാക്കണം.

കാമാത്തിപുരയിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ഫയൽ ചിത്രം: AFP

4) അമ്മ ലൈംഗികത്തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് മക്കളെ അവരിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ കഴിയില്ല. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടി വേശ്യാലയത്തിലോ ലൈംഗികത്തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നയാൾക്കൊപ്പമോ കഴിയുന്നുവെന്നതിനെ അവരെ ചതിയിൽപെടുത്തിയതാണെന്നു വ്യഖ്യാനിക്കാനാകില്ല. ലൈംഗികത്തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നയാൾ അവരുടെ കുട്ടിയാണ് ഒപ്പമുള്ളതെന്നു പറഞ്ഞാൽ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ്. ബലംപ്രയോഗിച്ചു കുട്ടിയെ അവിടെ നിന്നു മാറ്റാനാകില്ല.

∙ കോടതി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ല

ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ലെന്നതുൾപ്പെടെ ശുപാർശകളുടെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല. സമിതിയുടെ ശുപാർശകളെല്ലാം കോടതി അംഗീകരിച്ചുവെന്ന തരത്തിൽ പ്രചാരണം വന്നെങ്കിലും ഈ വിഷയങ്ങൾ വേനലവധിക്കുശേഷം പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവിലുള്ളത്. പുനരധിവാസവുമായി നേരിട്ടു ബന്ധപ്പെടുന്ന മറ്റു വിഷയങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ നടപ്പാക്കണമെന്നു ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം, ഏതുതൊഴിലുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും ഭരണഘടനയുടെ 21–ാം വകുപ്പ് ഓർമിപ്പിച്ചു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

∙ സർക്കാർ യോജിച്ചതും കോടതി പറഞ്ഞതും

മാന്യതയും അന്തസ്സും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന അവകാശം ലൈംഗികതൊഴിലാളികൾക്കും ഉറപ്പാക്കണമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ സുപ്രീം കോടതി, പൊലീസ് ഇവരോടു മാന്യതയോടെ പെരുമാറണമെന്നും വാക്കുകൊണ്ടു പോലും അധിക്ഷേപിക്കരുതെന്നും നിർദേശിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ഏതു പൗരനും മാന്യതയോടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്. തൊഴിൽവച്ച് ഇതിനെ അളക്കേണ്ടതില്ല. ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഈ സുരക്ഷ തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികൃതർ മറക്കരുതെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു. തുടർന്നാണ് സമിതി നിർദേശങ്ങളിൽ കേന്ദ്രം യോജിച്ച വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് മാർഗനിർദേശമായി നൽകിയത്. അവ ഇങ്ങനെ:

മുംബൈ കാമാത്തിപുരയിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: AFP

1) അടിയന്തര ചികിത്സാസഹായം അടക്കം ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുകളിൽ അതിജീവിതയ്ക്കു നൽകുന്ന അതു പരിഗണനയും സൗകര്യങ്ങളും ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികൾക്കും നൽകണം.

2) റെസ്ക്യു ഹോമുകളിൽ അടിയന്തരമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സർവേ നടത്തണം. പ്രായപൂർത്തിയായവരെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനു വിരുദ്ധമായാണ് ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മോചിപ്പിക്കണം.

3) ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളുടെ റെയ്ഡും മോചന വാർത്തയും സംബന്ധിച്ചു റിപ്പോ‍ർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിത്രവും ഇവരെ തിരിച്ചറിയുംവിധം വിവരങ്ങൾ നൽകരുതെന്നു മാധ്യമങ്ങളോടും നിർദേശിച്ചു. ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ അന്യരുടെ സ്വകാര്യത പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 354സി പ്രകാരം ശിക്ഷ വിധിക്കും. ഇതുസംബന്ധിച്ചു പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർഗരേഖ പുറപ്പെടുവിക്കണം.

4) ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യവും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക.

5) അവകാശങ്ങൾ, ലൈംഗികത്തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമവശങ്ങൾ, പൊലീസിന്റെ ഇടപെടൽ, നിയമപരമായതും അല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ, പൊലീസിൽ നിന്നും മറ്റും ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന അവഹേളനത്തിന് എതിരെ നീതി ലഭിക്കാനും കോടതി സഹായത്തിനും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച ക്ലാസുകൾ നൽകണം.

∙ ആധാർ കാർഡ് നൽകാൻ മടിക്കരുത്

ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് അനുവദിക്കാൻ യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയോടു സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചു. ദേശീയ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഗസറ്റഡ് ഓഫിസറുടെയോ സംസ്ഥാന എയ്ഡ്സ് നിയന്ത്രണ സൊസൈറ്റി പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറുടെയോ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടെ ആധാർ കാർഡ് അനുവദിക്കാനാണ് ജസ്റ്റിസ് എൽ. നാഗേശ്വർ റാവു അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചത്. കാർഡ് അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ രഹസ്യാത്മകത സൂക്ഷിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റിക്കു നിർദേശമുണ്ട്. താമസരേഖയില്ലാതെ ആധാർ കാർഡ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്നത്.

∙ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചു കേരളത്തിൽ ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ മെച്ചമാണെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലുള്ളത്. കേരളത്തിൽ 45 ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികൾക്കു മാത്രമാണ് ആധാർ കാർഡ് കിട്ടാനുള്ളതെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിൽ സി.കെ. ശശി സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലുണ്ട്. സംസ്ഥാന എയ്ഡ്സ് നിയന്ത്രണ സൊസൈറ്റി വഴി ഫണ്ടനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Did Supreme Court Recognise Sex Work as a 'Profession'? What is the Real Fact?