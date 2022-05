ആ അശ്ലീല വിഡിയോ എൽഡിഎഫ് നാടകം; അവർ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യും: സുരേഷ് ഗോപി

കൊച്ചി∙ തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ ജോ ജോസഫിന്റേതെന്ന പേരിൽ വ്യാജ അശ്ലീല വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി നടനും ബിജെപി നേതാവുമായ സുരേഷ് ഗോപി രംഗത്ത്. ജോ ജോസഫിന്റ അശ്ലീല വിഡിയോ എൽഡിഎഫിന്റെ നാടകമാണന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പരിഹസിച്ചു. തൃക്കാക്കരയിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി എ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി എത്തിയപ്പോഴാണ് സുരേഷ് ഗോപി അശ്ലീല വിഡിയോ വിവാദം എൽഡിഎഫിന്റെ നാടകമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയത്തിനായി എൽഡിഎഫ് എന്തു പണിയും ചെയ്യുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. പിന്നീട് തൃക്കാക്കരയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ സുരേഷ് ഗോപി രൂക്ഷ വിമർശനമുയർത്തി.

‘‘ഈ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നതിന്റെ വഴി വളരെ വൃത്തിഹീനമായ ദൃഷ്ടിയോടെ കണ്ട ആൾക്കാരുടെ ജൽപനങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. പി.ടി. എന്നു പറയുന്ന മഹാനായ എംഎൽഎ. അദ്ദേഹത്തിന് തൃക്കാക്കരയ്ക്കായി എന്തു ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നു ചോദിച്ച് നാം വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം, എതിർ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എംപിയേയും എംഎൽഎയേയും കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യിക്കാതിരിക്കാം എന്നതിൽ ട്രിപ്പിൾ പിഎച്ച്ഡി എടുത്ത സർക്കാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്’ – സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

പേരാമ്പ്രയിലും ഇടമലക്കുടിയിലും വയനാട്ടിലുമല്ലാം ദലിതർക്കും ആദിവാസികൾക്കും വേണ്ടി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെട്ട് തടഞ്ഞതായി സുരേഷ് ഗോപി ആരോപിച്ചു. ആദിവാസികൾ നേരിടുന്ന അവഗണനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സത്യം പാർലമെന്റിൽ വിളിച്ചുപറഞ്ഞതിന്, ആദിവാസി ഊരുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വിലക്കി പുതിയ ഉത്തരവ് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയതായി സുരേഷ് ഗോപി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘‘ഇനിമുതൽ ആദിവാസി ഊരുകളിലേക്കു പോകണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഓശാരം വേണമെന്ന ഉത്തരവ് ഈ അധമ ഭരണം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൗകര്യമില്ല. ആ അനുവാദമില്ലാതെ തന്നെ പോകും, ഇത് എന്റെ മണ്ണാണെങ്കിൽ... ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു പക്ഷത്തുനിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് ആരുടെയും വകയല്ലെന്ന്.. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്.’’ – സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

English Summary: Fake video of Jo Joseph if the drama of LDF, says Suresh Gopi