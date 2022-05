കോട്ടയം∙ കോട്ടയം മണർകാട് കവലയിലെ തുണിക്കടയുടെ രണ്ടാം നിലയിൽ തീപിടിത്തം. കോട്ടയം, പാമ്പാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്നു യൂണിറ്റ് അഗ്നിരക്ഷാസേന അംഗങ്ങൾ തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.



English Summary: Fire breaks out at textile shop in Kottayam