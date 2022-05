ജയ്‌പൂർ ∙ രാജസ്ഥാനിലെ കരൗലി ജില്ലയിൽ നാലു വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി. വീട്ടിൽ ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചത്. പീഡനത്തിനുശേഷം പെൺകുട്ടിയെ വീടിനു സമീപം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കി. സംഭവത്തിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പൊലീസ് പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.



English Summary: 4-Year-Old Kidnapped, Raped In Rajasthan, Accused On The Run: Police