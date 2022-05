തൂണ് ചതിച്ചാശാനേ! ‘ചെറ്യേ സ്പാനറിനും’ രക്ഷിക്കാനായില്ല സ്വിഫ്റ്റിനെ; ഒടുവിൽ...?

കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ തൂണുകൾക്കിടയിൽ ആ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് കുരുങ്ങിക്കിടന്ന കിടപ്പ് കണ്ടായിരുന്നോ? ഒന്നു കാണേണ്ടതായിരുന്നു ആ കിടപ്പ്. എല്ലാം ജോറായി. സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് ഇപ്പോൾ വിവാദത്തിലാണ്. കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പണ്ടേ വിവാദത്തിലാണ്. അശാസ്ത്രീയ നിർമാണമാണ് കാരണം. സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ‘തല’ കുരുങ്ങിയതോടെ വിവാദം വേറെ ലെവലായി. സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് വീണ്ടും വൈറലായി. നേരത്തേ ‘ഫെയ്ക്ക്’ ഗോവൻ യാത്രയും തുടർച്ചയായുണ്ടായ ബസ് അപകടവും ബസിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചതുമെല്ലാം വിവാദമായിരുന്നു. അതിൽനിന്നെല്ലാം ഒരുവിധം തലയൂരി വരുമ്പോഴാണ് സ്വിഫ്റ്റിന്റെ തല കോഴിക്കോട്ടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ തൂണുകൾക്കിടയിൽ കുരുങ്ങിയത്. അവിടെയും പക്ഷേ ‘രക്ഷപ്പെടുത്താൻ’ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചേറെ മണിക്കൂറുകൾ അധ്വാനിച്ചാണെങ്കിലും അതും സാധിച്ചെടുത്തു. എങ്ങനെയാണ് സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് ഒടുവിൽ തൂണുകൾക്കിടയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്?

∙ അക്കഥ ചുരുക്കിയിങ്ങനെ

മേയ് 26നു രാത്രി 9.50ന് കെഎൽ 15എ 2323 സെമി സീറ്റർ എസി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ട് എത്തി. കോഴിക്കോട്ടെ കെഎസ്ആർടിസി ടെർമിനൽ കോംപ്ലക്സിൽ പാർക്കിങ് ട്രാക്കിൽ നിർത്തിയ ബസ് പുറത്തെടുക്കാനാവാതെ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. 15 മണിക്കൂറോളം ബസ് ട്രാക്കിനകത്തു പിന്നോട്ടും മുന്നോട്ടും നീക്കാനാവാതെ വന്നു. ഒടുവിൽ യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിച്ചു തൂണുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കു സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പു വളയം മുറിച്ചു മാറ്റി ബസ് പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു.

തൂണുകൾക്കിടയിൽ കുരുങ്ങിയ സ്വിഫ്റ്റ്.

∙ ആ ചെറ്യേ... സ്പാനർ ഇങ്ങെടുത്തേ!

യാത്രക്കാരെ ഇറക്കി ഡ്രൈവർ എം. രഞ്ജിത്ത് ബസ് വടക്കു ഭാഗത്തെ ഒഴിവുള്ള പാർക്കിങ് ട്രാക്കിലേക്കു കയറ്റുകയായിരുന്നു. സൂപ്പർവൈസറുടെ നിർദേശത്തിൽ രാത്രി തന്നെ ട്രാക്ക് മാറ്റി കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബസ് പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു ഡ്രൈവർ പോയി. തുടർന്നു രാത്രി ഡ്യൂട്ടിക്കാരായ സർവീസ് ഡ്രൈവർമാർ ബസ് മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിഫലമായി.

മേയ് 27നു രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ ടെർമിനൽ ഡിപ്പോ എൻജിനീയർ കെ.പി.അബൂബക്കറും വർക്ക്ഷാപ് സൂപ്പർ വൈസർമാരും എത്തി ശ്രമം നടത്തി. ഒടുവിൽ ട്രാക്കിലെ രണ്ടു ഭാഗത്തെ തൂണിൽ സ്ഥാപിച്ച സുരക്ഷാ വളയം മുറിച്ചു മാറ്റാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ആവശ്യമായ യന്ത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പാവങ്ങാട് കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിൽനിന്ന് രാവിലെ 11.50നു യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിച്ചാണു മുറിച്ചുമാറ്റാൻ തുടങ്ങിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയോടെ കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് പുറത്തെടുത്തു.

∙ കുരുക്കിയതാര്?

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സാധാരണ ബസുകൾക്കുപരി സ്വിഫ്റ്റ് ബസുകൾ ഹൈഡ്രോളിക്സ് നിയന്ത്രിത സ്പ്രിങ് ആക‍്ഷൻ ആയതിനാൽ തൂണും ബസും തമ്മിൽ കുറഞ്ഞത് 4 ഇഞ്ച് അകലം അത്യാവശ്യമാണ്. സ്റ്റാർട്ടായ ബസ് ചെറിയ രീതിയിൽ ചലിച്ചു തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ആടും. ഈ സമയം ബസിന്റെ വിലകൂടിയ സൈഡ് ഗ്ലാസ് ഇരുവശങ്ങളിലെ തൂണിൽ തട്ടി പൊട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇക്കാരണത്താലാണു മറ്റു പരിചയമുള്ള ഡ്രൈവർമാർ പോലും ട്രാക്കിൽ കുടുങ്ങിയ ബസ് പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നത്. തൂണിലെ സുരക്ഷാ വളയം മുറിച്ചുമാറ്റിയ ശേഷവും ഇരുവശങ്ങളിലും ചെറിയ അകലം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഡിപ്പോയിലെ ഡ്രൈവേഴ്സ് അസി.സൂപ്പർ വൈസർ ജയചന്ദ്രൻ മഠത്തിലാണ് ഒടുവിൽ വിദഗ്ധമായി ബസ് പുറകോട്ടെടുത്തത്.

സ്വിഫ്റ്റ് ബസുകൾ.

∙ തൂണ് ചതിച്ചാശാനേ!

കോഴിക്കോട്ടെ ബസ് ടെർമിനൽ നിർമാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയത വ്യക്തമാകുന്നതാണ് സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് ട്രാക്കിൽ കുടുങ്ങിയ സംഭവം. ട്രാക്കുകൾ 15 അടി വീതിയിൽ നിർമിച്ചെങ്കിലും ചിലതു 13 അടിയാണ്. മാത്രമല്ല പുതുതായി വരുന്ന ബസുകൾ നിലവിലുള്ള ബസുകളേക്കാൾ നീളവും തറയുമായി ഉയരം കുറവുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രാക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയത് പഴയകാല ബസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ്. അതിനാൽ ട്രാക്കിലെ സ്റ്റോപ്പറിൽ ബസുകളുടെ ബംബർ ഇടിക്കുന്നതും ഇവിടെ നിത്യ സംഭവമാണ് (വിഡിയോ സ്റ്റോറി കാണാം).

