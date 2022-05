‘മുദ്രാവാക്യം ആരും പഠിപ്പിച്ചതല്ല, കുട്ടി കേട്ടു പഠിച്ചത്; നേരത്തേയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്’

കൊച്ചി∙ ആലപ്പുഴയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് റാലിയിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത് ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി കുട്ടിയുടെ പിതാവ്. നേരത്തെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളിലും മറ്റും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യമാണ് ആലപ്പുഴയിലും കുട്ടി വിളിച്ചത്. പൗരത്വ ഭോദഗതി ബില്ലിനെതിരായ സമരങ്ങളിലും മറ്റും ഇതേ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. കുട്ടിയെ സാധാരണ പ്രകടനങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നു കേട്ടു പഠിച്ചതാകാം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് കുട്ടിയും വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തന്നെ ആരും മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നൽകി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തു വിളിച്ചതാണെന്നുമാണ് കുട്ടി പറയുന്നത്.

കുട്ടിയും പിതാവും ഇവരുടെ പള്ളുരുത്തിയിലെ വീട്ടിൽ എത്തിയ വിവരം അറിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിയ പൊലീസ് പിതാവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. പൊലീസ് എത്തിയതറി‍ഞ്ഞു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ സ്ഥലത്തു തടിച്ചുകൂടി പ്രതിഷേധിച്ചു. പിതാവിനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കു കൊണ്ടു പോയി. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള പൊലീസ് സംഘം എത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ വീടിനു ചുറ്റും തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പൊലീസ് എത്തിയതറി‍ഞ്ഞ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ തടിച്ചുകൂടിയ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ

കുട്ടിയെ കസ്റ്റിഡിയിലെടുക്കുന്നതു പോലെയുള്ള നടപടികളിലേക്കു പൊലീസ് കടക്കില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി ആലപ്പുഴ പൊലീസിനു റിപ്പോർട്ടു നൽകുമെന്നും കുട്ടിക്കു കൗൺസിലിങ് നൽകുന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നുമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചത്.

English Summary : Minor's father on hate slogans raised by his son in PFI rally