പുതിയ ലൈസൻസ്: അറുനൂറോളം റേഷൻ കടകളിൽനിന്ന് സെയിൽസ്മാൻ പുറത്താകും

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് അറുനൂറോളം റേഷൻ കടകൾ പുതിയ ലൈസൻസികൾക്ക് അനുവദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കട താൽക്കാലികമായി നടത്തുന്ന സെയിൽസ്മാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം പേരും തൊഴിൽരഹിതരാകും. ഇത്തരം കടകളിൽ മിക്കതും സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി നീക്കിവച്ചു ലൈസൻസ് അനുവദിക്കാൻ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചതാണു കാരണം. പുതുക്കിയ കേരള റേഷനിങ് ഓർഡർ പ്രകാരം സംവരണവും മുൻഗണനാ മാർക്കും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു ലൈസൻസ്.

സെയിൽസ്മാന് ആദ്യത്തെ 10 വർഷത്തിനു 10 മാർക്കും പിന്നീടുള്ള ഓരോ വർഷത്തിനും അര മാ‍ർക്ക് വീതവും ചേർത്ത് 10 മാർക്കും അങ്ങനെ പരമാവധി 20 മുൻഗണനാ മാർക്ക് അനുവദിക്കും എന്ന് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇതിന്റെ പ്രയോജനം അവർക്കു ലഭിക്കില്ല. 20 വർഷത്തിൽ ഏറെയായി കട നടത്തുന്ന സെയിൽസ്മെൻ ഉണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇനി മറ്റൊരു ജോലിക്കു പോകാനാവില്ല എന്നു റേഷൻ വ്യാപാരി സംഘടനകൾ പറയുന്നു.

ഉപജീവനമാർഗം നഷ്ടപ്പെടുന്നതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിവിധ ജില്ലകളിലെ സെയിൽസ്മാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ നിയമ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചിലരുടെ ഹർജി പരിഗണിച്ച് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേയും അനുവദിച്ചു.

ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയതോ ലൈൻസികൾ ഉപേക്ഷിച്ചതോ ആയ കടകൾ മറ്റൊരു കടയ്ക്കൊപ്പം ചേർത്ത് (അറ്റാച്ച് ചെയ്ത്) പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണു രീതി. ഇതൊരു താൽക്കാലിക നടപടിയാണ്. ഇത്തരം കടകൾ ഒരു സെയിൽസ്മാന്റെ സഹായത്തോടെയാണു നടത്തുക. ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കടകളാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം ലൈസൻസികൾക്ക് അനുവദിക്കാൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്.

ഏറെ വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. ഇതിനായി കേരള റേഷനിങ് ഓർഡറിലെ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നര വർഷം മുൻപ് മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തു. ജൂൺ 14 വരെയാണു അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം. ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫിസർമാരാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്. പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ച 62 വയസ്സുവരെ ഉള്ളവർക്കാണ് ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത.

സംവരണം 35% വരെ

പട്ടികജാതി 8%, പട്ടികവർഗം 2%, ഭിന്നശേഷി 5%, വനിത 20% എന്നിങ്ങനെ ആകെ 35% സംവരണമാണ്. പുതിയ കട അനുവദിക്കുമ്പോൾ സംവരണം പാലിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, വർഷങ്ങളായി ഉള്ള ലൈസൻസി ഒഴിവുകൾ എല്ലാം ഒറ്റ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ നികത്തുന്നതും ഇതിൽ സംവരണം മാനദണ്ഡമാക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച് മേഖലയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ട്.

ലൈസൻസി മരിച്ചാൽ നോമിനി, ആശ്രിതർ, സെയിൽസ്മാൻ തുടങ്ങിയവർക്കു ലൈസൻസ് നൽകുമ്പോൾ സംവരണ വ്യവസ്ഥ ബാധകമാകില്ല എന്ന് ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചതിൽ പോലും ഈ വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അത്തരം കടകൾ പോലും സംവരണ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചതായും റേഷൻ വ്യാപാരി സംഘടനകൾ പറയുന്നു.

നിലവിലെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ ഇത്തരം സെയിൽസ്മാൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇളവ് നൽകണമെന്നും ഭക്ഷ്യമന്ത്രി നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിക്കണമെന്നും ഓൾ കേരള റീട്ടെയിൽ റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജോണി‍ നെല്ലൂരും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി. മുഹമ്മദാലിയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, സംവരണ വിഭാഗത്തിലും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന സെയിൽസ്മാന് കടകളുടെ ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണു ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ നിലപാട്.

