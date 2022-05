എഎൻആർ ജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം തൃക്കാക്കരയിൽ പ്രവർത്തിക്കും: സുരേഷ് ഗോപി

കൊച്ചി∙ തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം ‍ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കാനിരിക്കെ സുരേഷ് ഗോപിയെ രംഗത്തിറക്കി വോട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ ബിജെപി. എ.എൻ രാധാകൃഷ്ണന് വോട്ടുതേടി സുരേഷ്ഗോപി മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുകയാണ്. എഎൻആർ ജയിച്ചാൽ മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനാെപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ തയാറാണെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നു.

‘ഒരു ഉറപ്പു തരാം. എന്നെ എംഎൽഎയും എംപിയും ആക്കേണ്ട. എഎൻആർ ഇവിടെ ജയിച്ച് എംഎൽഎ ആയാൽ ഇനിയുള്ള എന്റെ സിനിമാ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം തൃക്കാക്കരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാകും.’ സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ കുത്തക മണ്ഡലം ആയിരുന്ന അമേഠിയിൽ ബിജെപിയുടെ സ്മൃതി ഇറാനി ജയിച്ചതിന് ശേഷം വന്ന വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണം.

അമേഠി പോലെ കോൺഗ്രസിന്റെ കുത്തക സീറ്റായ തൃക്കാക്കരയിൽ ബിജെപി ജയിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വസമുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്നു. പി.ടിയുടെ നടക്കാതെ പോയ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾ എ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണന് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും. അതിന് മോദിയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. മണ്ഡലത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സുരേഷ് ഗോപി ശനിയാഴ്ച തുറന്ന വേദിയിൽ സംസാരിച്ചത്.

