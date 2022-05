മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും സർദാർ പട്ടേലും സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യയെ നിർമിക്കുന്നു: പ്രധാനമന്ത്രി

അഹമ്മദാബാദ്∙ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും സ്വപ്നം കണ്ടപോലൊരു ഇന്ത്യയെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് ബിജെപി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ടിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷക്കാലം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവരെയും തൊഴിൽരഹിതരെയും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഹായിച്ചതായും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.

‘കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് പാവങ്ങൾ വെള്ളത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമായി ബുദ്ധിമുട്ടി. രാജ്യത്തിന്റെ ‘പത്തായപ്പുരകൾ’ തുറന്നുകൊടുത്തു കേന്ദ്രം അവരെ സഹായിച്ചു. സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങളാണ്. ജനങ്ങളുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ശ്രമങ്ങൾ ഒരുമിക്കുമ്പോഴാണു കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാകുന്നത്’– പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്കോട്ടിൽ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്തിലെത്തിയപ്പോൾ. Photo: Twitter@BJPGujarat

ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണു പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്കോട്ടിലെത്തിയത്. ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മാസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, മാർച്ച് മുതൽ ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്തെ 17 പൊതുപരിപാടികളിലാണു പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തത്.

