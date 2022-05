കുരുക്ഷേത്ര ∙ സ്വന്തം മക്കൾ ഗുണ്ടകളും കലാപകാരികളും പീഡകരും ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരെ ബിജെപിയിലേക്ക് അയയ്ക്കണമെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) നേതാവുമായ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. 2024ലെ ഹരിയാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് കുരുക്ഷേത്രയിലെ റാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഡൽഹിയിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളുടെ നിലവാരം എഎപി മെച്ചപ്പെടുത്തിയെന്ന് കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

‘‘ഞാൻ തികച്ചും ലളിതമായി ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം അറിയില്ല. ഞാൻ ഡൽഹിയിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി. സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾ ഇത്തവണ 99.7 ശതമാനം വിജയം നേടി. മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭാര്യ മെലാനിയ ട്രംപ് ഡൽഹിയിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂൾ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. ഈ വർഷം 4 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകൾ വിട്ട് ഡൽഹിയിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ ചേർന്നു. 400 വിദ്യാർഥികൾ എൻജിനീയറിങ് കോഴ്‌സുകൾക്കായുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കുകയും പ്രമുഖ കോളജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടുകയും ചെയ്തു’’– കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു.

‘‘മക്കളെ ഡോക്ടറോ എൻജിനീയറോ അഭിഭാഷകരോ ആക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരൂ. കലാപകാരികളും ഗുണ്ടകളും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നവരും ആക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ബിജെപിക്കൊപ്പം അവരെ പറഞ്ഞുവിടൂ. അതിനു വേണ്ടതെല്ലാം ആ പാർട്ടിയിലുണ്ട്. അവർ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കു ജോലി നൽകില്ല. കാരണം, അവർക്ക് അവരുടെ പാർട്ടിക്കായി തൊഴിലില്ലാത്ത ഗുണ്ടകളെ ആവശ്യമാണ്. അവർ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ കുട്ടികളെ വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.’’ – കേജ്‌രിവാൾ ആരോപിച്ചു.

നിയമന പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ ഹരിയാനയിലെ ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടറിന് ഒരു പരീക്ഷ നടത്താൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ, ഒരു സർക്കാരിനെ എങ്ങനെ നയിക്കാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഎഎപി ജയിച്ചാല്‍, സൗജന്യ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും വൈദ്യുതിയും നൽകുമെന്നും അഴിമതി തുടച്ചുനീക്കുമെന്നും കേജ്‌രിവാൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

എഎപി സത്യസന്ധമായ പാർട്ടിയാണെന്നും തന്റെ മകൻ തെറ്റ് ചെയ്താലും അവനെ വെറുതെ വിടില്ലെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിലും പഞ്ചാബിലും അഴിമതി അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നും ഹരിയാനയുടെ ഊഴമാണ് അടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



