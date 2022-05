ഇന്ത്യ– പാക്ക് അതിർത്തിയിൽ ‍ഡ്രോൺ വെടിവച്ചിട്ടു; മൂന്ന് പൊതികൾ കണ്ടെത്തി

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ കഠ്‍വയ്ക്കു സമീപം ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന് ഡ്രോണ്‍ കണ്ടെത്തി. ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ഡ്രോൺ പൊലീസ് വെടിവച്ചിട്ടു. ഡ്രോണിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു മൂന്നു പൊതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു ബോംബ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധിക്കും.

ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയാണു ഡ്രോണ്‍ കണ്ടെത്തിയത്. പൊതികളിൽ ലഹരി മരുന്നായിരിക്കാമെന്നാണു പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആയുധങ്ങളും ലഹരി മരുന്നും കടത്തുന്നതിന് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി നേരത്തേ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂഞ്ചിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 44 കിലോ ലഹരി മരുന്ന് സൈന്യവും പൊലീസും ചേർന്നു പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.



English Summary: Drone coming from border side shot down in Talli Hariya Chak under Rajbagh PS in Kathua district