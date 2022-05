താജ് മഹലിനുള്ളിൽ അവർ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ബിരുദം തേടുന്നു: പരിഹസിച്ച് ഉവൈസി

മുംബൈ∙ താജ് മഹലിൽ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന മുറികൾ തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി നേതാവ് ഹർജി നൽകിയതിൽ പ്രതികരണവുമായി എഐഎംഐഎം നേതാവി അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി. ‘അവർ താജ് മഹലിനുള്ളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബിരുദം തേടുകയാണെ’ന്ന് ഉവൈസി പരിഹസിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബിവാന്ദിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ഉവൈസിയുടെ പരാമർശം.

താജ് മഹലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകളായി ഉയർന്നുവന്ന വിവാദങ്ങൾക്കു പിന്നാലെയാണ് ഉവൈസിയുടെ പ്രതികരണം. താജ് മഹലിനുള്ളിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന 22 മുറികൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി നേതാവ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നലെയാണ് വിവിധ കോണുകളിൽനിന്നും വിവാദങ്ങൾ തലപൊക്കിയത്. താജ് മഹൽ പഴയ ശിവക്ഷേത്രമാണെന്നാണ് ഹർജിയിൽ അവകാശപ്പെടുന്നത്. മേയ് 12നു ഹർജി തള്ളിയ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രകാരന്മാർക്കു വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

മുഗൾ വംശജർ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്കു വന്നതെന്നു മാത്രമേ ബിജെപി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂവെന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ പല കോണുകളിൽനിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഉവൈസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ദ്രാവിഡന്മാരും ആദിവാസികളും മാത്രമാണ് യഥാർഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളവരെന്നും ഉവൈസി പറഞ്ഞു.

‘‘ഇന്ത്യ എന്റയോ താക്കറെയുടെയോ മോദിയുടെയോ ഷായുടെയോ അല്ല. ഇന്ത്യ ആരുടെയെങ്കിലും സ്വന്തമാണെങ്കിൽ അത് ദ്രാവിഡർക്കും ആദിവാസികൾക്കും മാത്രമാണ്. ബിജെപിയും ആർഎസ്എസ്സും മുഗൾ വംശജർക്കു പിറകേയാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യ രൂപപ്പെട്ടത് ആഫ്രിക്ക, ഇറാൻ, മധ്യ ഏഷ്യ, കിഴക്കൻ ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് ആളുകൾ കുടിയേറി വന്നതിനു ശേഷമാണ്.’’ – ഉവൈസി പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയ്ക്കും കോൺഗ്രസിനുമൊപ്പം അധികാരം പങ്കിടുന്ന എൻസിപിയേയും ഉവൈസി വിമർശിച്ചു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിേയയും ശിവസേനയേയും തോൽപിക്കാനായി എൻസിപി നേതാക്കൾ ഉവൈസിക്കു വേണ്ടി വോട്ടു ചോദിക്കും. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കഴിഞ്ഞാൻ എൻസിപി ശിവസേനയെ വിവാഹം കഴിക്കും. ഈ മൂന്നു പാർട്ടികളിൽ ആരാണ് വധു എന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല’’ – ഉവൈസി പറഞ്ഞു.

English Summary: They are searching for PM Modi's degree under Taj Mahal, says Owaisi