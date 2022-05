രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ കാത്തിരിപ്പ് സഫലം; പുതിയ പാതയിൽ ചൂളംവിളിച്ച് പാലരുവി

കോട്ടയം ∙ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ കാത്തിരിപ്പിനു വിരാമമിട്ടു കോട്ടയം വഴിയുള്ള റെയിൽവേ ഇരട്ടപ്പാത യാഥാര്‍ഥ്യമായി. ഏറ്റുമാനൂര്‍–ചിങ്ങവനം പാത കമ്മിഷന്‍ ചെയ്തു. പാലരുവി എക്സ്പ്രസാണു പാതയിലൂടെ ആദ്യം കടന്നുപോയത്. സമ്പൂർണ ഇരട്ടപ്പാതയുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന പദവി ഇതോടെ കേരളത്തിനും സ്വന്തമായി.

ഏറ്റുമാനൂരിൽനിന്നു പുതിയ ട്രാക്കിലൂടെ എത്തിയ പാലക്കാട് ജംക്‌ഷൻ - തിരുനൽവേലി പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് 9.42ന് കോട്ടയം സ്റ്റേഷനിൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തതോടെ പാതയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനമായി. തോമസ് ചാഴികാടൻ എംപി, ഡിആർഎം മുകുന്ദ് രാമസ്വാമി, ദക്ഷിണ റെയിൽവേ കൺസ്ട്രക്‌ഷൻ വിഭാഗം ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ജിംഗാർ, ചീഫ് എൻജിനീയർ വി.രാജഗോപാൽ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കോട്ടയം സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ ബാബു തോമസാണു ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്.

വൈകിട്ട് ആറോടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ദക്ഷിണ റെയിൽവേ കൺസ്ട്രക്‌ഷൻ വിഭാഗം ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാതയിൽ ഇൻസ്പെക്‌ഷൻ വെഹിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് അവസാനവട്ട പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പാത സർവീസിനായി കൊമേഴ്ഷ്യൽ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി. കോട്ടയം വഴി ഇരട്ടപ്പാത തുറക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിനു പുതിയ ട്രെയിനുകൾക്കുള്ള വഴി കൂടിയാണു തുറക്കുന്നത്.

ചിങ്ങവനം–ഏറ്റുമാനൂർ (16.7 കിമീ) ഒറ്റവരിപ്പാത എന്ന കുപ്പിക്കഴുത്തായിരുന്നു ട്രെയിനുകളുടെ സുഗമമായ ഒാട്ടത്തിനും പുതിയ ട്രെയിനുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും പ്രധാന തടസ്സമായി റെയിൽവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത്. കോട്ടയം പാതയിലൂടെ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ എന്ന ദീർഘകാല ആവശ്യത്തിന് ഇനിയെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു യാത്രക്കാർ. കൂടുതൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വന്നതോടെ ചെന്നൈ, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നു കോട്ടയത്തേക്കു ട്രെയിനുകളോടിക്കാൻ കഴിയും.

പാലരുവി എക്സ്പ്രസിനു കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇരട്ടപ്പാത ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ. ഏറ്റുമാനൂർ–ചിങ്ങവനം റെയിൽവേ ഇരട്ടപ്പാത പൂർത്തിയായ ശേഷം പാതയിലൂടെ പാലക്കാട് ജംക്‌ഷൻ– തിരുനെൽവേലി പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് കടന്നു വരുന്നു. ചിത്രം: റിജോ ജോസഫ് ∙ മനോരമ

English Summary: Second railway track in Kottayam becomes operational