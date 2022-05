പാട്ടുകളിൽ ‘തോക്കു സംസ്കാര’ത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിനു പല തവണ പഴികേട്ട പഞ്ചാബി റാപ്പറുടെ ജീവനെടുത്തതും വെടിയുണ്ട. തോക്കു വിവാദത്തിൽ പതറാതെ നിന്ന പോളിവുഡിന്റെ ഹരമായിരുന്നു ശുഭ്ദീപ് സിങ് സിദ്ദു എന്ന സിദ്ദു മൂസേവാല. ഞായറാഴ്ച അക്രമികളുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സിദ്ദു, സ്വന്തം വരികളിലൂടെ ജാത്യാഭിമാനവും പഞ്ചാബി ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ച, സ്വന്തം സ്വത്വത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ‘പെൻഡു’ ആൺകുട്ടികളുടെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു.

ചില സമകാലിക പഞ്ചാബി പോപ്പ്, റാപ്പ് ഗാനങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, തന്റെ പാട്ടുകളിൽ സ്ത്രീകളെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയോ മദ്യത്തെയോ ലഹരിമരുന്നിനെയോ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും സിദ്ദു ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ, ഗാനങ്ങളിലൂടെ തോക്ക് സംസ്കാരത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നുവെന്നതും അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നെന്നതും വലിയ രീതിയിൽ വിമർശനമുണ്ടാക്കി. എന്നാൽ, വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി പുതിയ ഗാനങ്ങളുമായി എത്തുന്നതായിരുന്നു സിദ്ദുവിന്റെ രീതി.

∙ ഹിറ്റുകളുടെ റാപ്പർ

പഞ്ചാബിലെ മൻസ ജില്ലയിലുള്ള മൂസ ഗ്രാമത്തിലെ സിഖ് കുടുംബത്തിലാണ് സിദ്ദുവിന്റെ ജനനം. അച്ഛൻ ഭോലാ സിങ് പട്ടാളത്തിൽനിന്നു വിരമിച്ച േശഷം പൊലീസിൽ ചേർന്നു. അമ്മ ചരൺ കൗർ ഗ്രാമത്തിലെ സർപഞ്ചാണ്. ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ഹിപ്-ഹോപ്പ് പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ സിദ്ദു, ലുധിയാനയിലെ ഹർവിന്ദർ ബിട്ടുവിൽ നിന്നാണ് സംഗീതം പഠിച്ചത്. ലുധിയാനയിലെ ഗുരു നാനാക് ദേവ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽനിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടി.

ലുധിയാനയിൽനിന്ന് എൻജിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞ് കാനഡയിലേക്കു പോയ സിദ്ദു അവിടെ വച്ചാണ് ആദ്യ ഗാനം ‘ജി വാഗൺ’ പുറത്തിറക്കിയത്. 2017 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘സോ ഹൈ’ എന്ന പാട്ട് പഞ്ചാബി യുവാക്കൾക്കിടയിൽ തരംഗമായി. അടുത്ത വർഷം മുതൽ, സിദ്ദു ഇന്ത്യയിൽ ലൈവ് ഷോകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. കാനഡയിലും ലൈവ് ഷോകൾ നടത്തി. പിന്നാലെ വന്ന പാട്ടുകളെല്ലാം ഹിറ്റായി.

സിദ്ദു മൂസേവാല (ഫയൽ ചിത്രം)

2018 ലാണ് ആദ്യ ആൽബം PBX 1 പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഹിപ്ഹോപ് സ്പർശമുള്ള ഈ പോപ് ആൽബം ഹിറ്റായതോടെ സിദ്ദു പഞ്ചാബിൽ തരംഗമായി. ഈ ആൽബം കനേഡിയൻ ആൽബങ്ങളുടെ ചാർട്ടിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. ഈ ഗാനത്തിന് 2019ലെ ബ്രിട്ട് ഏഷ്യ ടിവി മ്യൂസിക് അവാർഡിൽ, മികച്ച ആൽബത്തിനുള്ള അവാർഡും ലഭിച്ചു. ഇന്റർനാഷനൽ ബെസ്റ്റ് മെയിൽ ആക്ട്, മികച്ച ഗാനരചയിതാവ്, ട്രാക്ക് ഓഫ് ദി ഇയർ എന്നീ അവാർഡുകളും നേടി.

2019ൽ മനീന്ദർ ബട്ടർ, കരൺ ഔജ്‌ല എന്നിവർക്കൊപ്പം പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ കലാകാരന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ സ്‌പോട്ടിഫൈ സിദ്ദുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി. സ്വന്തം നിർമാണ കമ്പനിയായ ജാട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റുഡിയോസിന് കീഴിൽ നിര്‍മിച്ച ‘യെസ് ഐ ആം സ്റ്റുഡന്റ്’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സിദ്ദു പഞ്ചാബി സിനിമയിലും അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.

∙ ഒഴിയാതെ വിവാദം

പാട്ടുകളിലൂടെയും വിഡിയോകളിലൂടെയും അക്രമം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ സിദ്ദുവിനെതിരെ ഐപിസി 294, 504, 149 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം മൻസവാല പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ഒന്നര മാസത്തിനു ശേഷം, ലോക്കൽ പൊലീസിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം സിദ്ദു കോവിഡ് ക്യാംപെയ്‌നിൽ ചേർന്നു. പിന്നാലെ ‘ഗുർബക്‌ഷ് ഗ്വാച്ച’ എന്ന ഗാനം പഞ്ചാബ് പൊലീസിന്റെ ലോഗോ വച്ച് പുറത്തിറക്കി. ഗാനം പൊലീസ് മേധാവിയടക്കം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിനെതിരെ പരാതികൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ട്വീറ്റ് പിന്നീട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും സിദ്ദുവിനെതിരെ കേസൊന്നും റജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല.

സിദ്ദു മൂസേവാല (ഫയൽ ചിത്രം)

പട്യാലയിലെ നിഹാംഗുകളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു എ‌എസ്‌ഐ ആക്രമണത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ പഞ്ചാബ് പൊലീസിനെ പിന്തുണച്ചു പൊലീസിന്റെ ‘മെയിൻ_ഭീ_ഹാർജിത്_സിങ് എന്ന ക്യാംപെയ്‌നിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. 2020 മേയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിദ്ദുവിന്റെ രണ്ടു വിഡിയോ വിവാദമായി. അഞ്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം എകെ 47 തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചു പരിശീലനം നടത്തുന്നതായിരുന്നു ഒരു വിഡിയോ. പിസ്റ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത്. വിഡിയോ വൈറലായതോടെ വിവാദവും കനത്തു.

മേയ് 19ന് ആയുധനിയമം ചുമത്തി സിദ്ദുവിനെതിരെ പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാതി എത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു നടപടി. സിദ്ദു ഒളിവിൽ പോയതിനാൽ പൊലീസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായില്ല. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ബർമാല കോടതി തള്ളി. പിന്നീട് പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.

സിദ്ദു മൂസേവാല (ചിത്രം: ട്വിറ്റർ)

ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ ബോളിവുഡ് സൂപ്പർ താരം സഞ്ജയ് ദത്തിനെപ്പറ്റി പരാമർശമുള്ള ‘സഞ്ജു’ എന്ന വിഡിയോ പുറത്തിറക്കി. ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ സിദ്ദു തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജയ് ദത്തുമായിട്ടായിരുന്നു. ആയുധം കൈവശം വച്ചതിനു ദത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയ കേസിനെപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങളും അതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നു. തനിക്കതിരെ പഞ്ചാബ് പൊലീസ് ചുമത്തിയ കേസിനെപ്പറ്റിയും പാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. പിന്നാലെ വീണ്ടും കേസായി.

∙ ഔജ്‌ലയുമായി ശത്രുത, രാഷ്ട്രീയപ്രവേശം

2020 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ ‘പഞ്ചാബ്: മൈ മദർലാൻഡ്’ എന്ന പാട്ടിൽ ഖലിസ്ഥാനി പ്രസ്ഥാനത്തെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചതിനും സിദ്ദു വിമ‍ർശനം നേരിട്ടു. പാട്ടിൽ ഖലിസ്ഥാനി വിഘടനവാദി ജർണയിൽ സിങ് ഭിന്ദ്രൻവാലയെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയതും 1980കളുടെ അവസാനത്തിൽ ഖലിസ്ഥാനി അനുഭാവിയായ ഭർപുർ സിങ് ബൽബീർ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉൾപ്പെടുത്തിയതുമാണ് വിവാദമായത്.

2022 ഏപ്രിൽ 11ന് പുറത്തിറക്കിയ ‘സ്കേപ്‌ഗോട്ട്’, അടുത്തിടെ നടന്ന സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ തോൽവിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. ഗാനത്തിൽ പഞ്ചാബിലെ വോട്ടർമാരെ ‘ഗദ്ദർ’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചെന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടി (എഎപി) ആരോപിച്ചിരുന്നു. അടുത്തിടെ മന്ത്രി ലാൽജിത് സിങ് ഭുള്ളർ സിദ്ദുവിന്റെ കൈവശം ഏകെ-47 തോക്ക് കൈവശം ഉണ്ടെന്ന കേസ് വീണ്ടും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പഞ്ചാബി ഗായകൻ കരൺ ഔജ്‌ലയുമായുള്ള സിദ്ദുവിന്റെ ശത്രുതയും കുപ്രസിദ്ധമാണ്. സിദ്ദു തന്റെ പാട്ടുകളിൽ ഔജ്‌ലയെ പരിഹസിക്കാറുണ്ട്. ഔജ്‌ലയും പാട്ടുകളിലൂടെ മൂസേവാലയെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു.

സിദ്ദു മൂസേവാല (ചിത്രം: ട്വിറ്റർ)

2018 ഡിസംബറിൽ സിദ്ദു സർപഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമ്മ ചരൺ കൗറിന് വേണ്ടി സജീവ പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി, 2021 ഡിസംബർ 3-നാണ് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. മൻസ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ചെങ്കിലും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വിജയ് സിംഗ്ലയോട് പരാജയപ്പെട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന് സിദ്ദുവിനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു.

∙ സുരക്ഷ പിന്‍വലിച്ചു; വെടിവച്ച് കൊന്നു

വിഐപി സംസ്കാരം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഭഗവന്ത് മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എഎപി സർക്കാർ സിദ്ദു ഉൾപ്പെടെയുള്ള 424 ‘വിഐപി’മാരുടെ സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചത്. സുരക്ഷാകവചം കുറച്ച വിഐപികളിൽ വിരമിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മത, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമുണ്ട്. അതിനു മുൻപ് മുൻ മന്ത്രിമാരുടെയും എംഎൽഎമാരുടെയും സുരക്ഷ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിൻവലിച്ചിരുന്നു.

സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചവരുടെ പേരുകൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് സിദ്ദുവിനെ വെടിവച്ചുകൊല്ലാൻ ഇടയാക്കിയതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ആരോപണം. രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം പഞ്ചാബിലെ ജവഹർ കെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ജീപ്പിൽ പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അക്രമികൾ സിദ്ദുവിനെ ആക്രമിച്ചത്. നിരവധി തവണ വെടിയേറ്റ സിദ്ദുവിനെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

English Summary: Who was singer Sidhu Moose Wala, shot dead in Punjab