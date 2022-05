ഓടുന്ന ട്രെയിനിന്റെ പടിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റണ്ട്; ചെന്നൈയിൽ പത്തൊൻപതുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

ചെന്നൈ ∙ ഓടുന്ന ട്രെയിനിന്റെ പടിയിൽ സ്റ്റണ്ട് ചെയ്‌ത കോളജ് വിദ്യാർഥി താഴെ വീണു മരിച്ചു. പ്രസിഡൻസി കോളജിലെ ബിഎ ഇക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർഥിയായ നീതിദേവ് (19) മരിച്ചത്. കോളജിൽനിന്നു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വഴിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തിരുവള്ളൂർ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ട്രെയിനിന്റെ ഫുട്ട് ബോർഡിലും ജനൽക്കമ്പിയിലും തൂങ്ങിയാണ് നീതിദേവ് അഭ്യാസം നടത്തിയത്. ഇതിനിടെ ശരീരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് താഴേയ്ക്കു വീഴുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അധികൃതർ, ഈ മരണം ഒരു ഓർമപ്പെടുത്തലാണെന്നും ട്രെയിനിൽ സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചു.

