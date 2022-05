കൊൽക്കത്തയിൽ വീണ്ടും യുവ മോഡൽ ജീവനൊടുക്കി; 2 ആഴ്ചയ്ക്കിടെ 4 മരണം

കൊൽക്കത്ത ∙ ബംഗാളിനെ ഞെട്ടിച്ചു കൊൽക്കത്തയിൽ വീണ്ടും മോഡൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. സരസ്വതി ദാസിനെ (18) ആണ് വീട്ടിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മെയ്ക്കപ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയായ സരസ്വതി, കസ്ബ ബേഡിയാഡങ്കയിലെ വസതിയിലെ മുറിയിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ നാലാമത്തെ മോഡലാണു നഗരത്തിൽ ജീവനൊടുക്കിയത്.

മോഡലിങ് രംഗത്തു വളർന്നുവരുന്ന താരമായ സരസ്വതി, ശനിയാഴ്ച രാത്രിയിൽ ദുപ്പട്ട ഉപയോഗിച്ചു തൂങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു. ‘ആത്മഹത്യയെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. മറ്റു സാധ്യതകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. മുത്തശ്ശിയാണു സരസ്വതിയെ ആദ്യം കണ്ടത്. ഉടനെ കുരുക്കു മുറിച്ചു യുവതിയെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. പോസ്റ്റ്‍‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്’– മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

മഞ്ജുഷ നിയോഗി

മറ്റു മോഡലുകളുടെ മരണവുമായി സരസ്വതിയുടെ മരണത്തിനു ബന്ധമുണ്ടോയെന്നു പൊലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. അമ്മയും അമ്മായിയും ജോലിക്കു പോയതിനു ശേഷം രാത്രിയിലാണു സരസ്വതി ജീവനൊടുക്കിയത്. യുവതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവരുടെ സമൂഹമാധ്യമ ഇടപെടലുകൾ പരിശോധിക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പിതാവ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതിനാൽ സരസ്വതിയെ അമ്മയും അമ്മായിയുമാണു വളർത്തിയത്.

ബിദിഷ ഡേ മജുംദാർ

മോഡൽ മഞ്ജുഷ നിയോഗിയെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച കൊൽക്കത്തയിലെ പാട്ടുലിയിലെ വസതിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മഞ്ജുഷയുടെ സുഹൃത്തും നടിയും മോഡലുമായ ബിദിഷ ഡേ മജുംദാറിനെ മേയ് 25ന് നഗേർബസാറിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മേയ് 15ന് ബംഗാളി നടി പല്ലവി ഡേയെ കൊൽക്കത്തയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മോഡലുകളുടെ അടുപ്പിച്ചുള്ള മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

പല്ലവി ഡേ

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)

