ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി 36 മണിക്കൂർ ജലപാനമില്ലാതെ കുട്ടി; കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി 36 മണിക്കൂർ ജലപാനമില്ലാതെ കുട്ടിയെ കാത്തുനിർത്തിയ സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. കതകിന് ഇടയിൽ വിരലുകൾപെട്ട് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായാണ് ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ അന്വേഷണം നടത്തി നാലാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അസം സ്വദേശികളുടെ മകൾക്കാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അനസ്തീസിയ, ഓർത്തോ, പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയാണ് പരാതി. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിയെ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തത്. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ശസ്ത്രക്രിയ വൈകിപ്പിച്ചു. പിറ്റേന്ന് അനസ്തീസിയ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ വന്നില്ല. പകരമുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർമാർ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു തയാറായില്ല- പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടന്നത് ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായ രാഗം റഹിം സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു. റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചശേഷം മേൽ നടപടികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: Child was denied surgery for 36 hours; Kerala State Human Rights Commission calls for inquiry