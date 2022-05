നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്ന് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കില്ല

കൊച്ചി∙ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ തുടരന്വേഷണത്തിനു ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ച സമയപരിധി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇന്ന് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കില്ല. അന്വേഷണത്തിനു കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന ഹർജി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചശേഷം തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാനാണു തീരുമാനം. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇനിയും മൂന്നു മാസം വേണമെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ആവശ്യം.

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ തുടരന്വേഷണവും പൂർത്തിയാക്കി അന്തിമ റിപ്പോർട്ട്‌ മെയ് 30നു വിചാരണാക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശം.

പലതവണ സമയപരിധി നീട്ടി നൽകിയതാണെന്നും ഇനി നടക്കില്ലെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ടു നൽകാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഒരുങ്ങിയതാണ്‌. അതിനിടയിലാണ് അതിജീവിതയുടെ പരാതിയും സർക്കാർ സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടായത്. അതോടെ ഇനിയും മൂന്നു മാസം സമയം വേണമെന്നാണു അന്വേഷണസംഘം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കോടതി എന്തു നിലപാടെടുക്കും എന്നറിഞ്ഞു മുന്നോട്ടു പോകാനാണു തീരുമാനം. ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, ദൃശ്യങ്ങൾ ചോർന്നതിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് തുടങ്ങി നിരവധി കാരണങ്ങൾ നിരത്തിയാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചത്.

English Summary: Crime Branch Will Not Submit Final Report In Actress Attack Case Today