‘എസ്ഐയുടേത് ധാർഷ്ട്യം, മർക്കടമുഷ്ടി’: നടപടി വേണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ

കൊല്ലം ∙ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തതിനു ചുമത്തിയ പിഴ കോടതിയിൽ അടയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ കാർ ഡ്രൈവറെ ബലംപ്രയോഗിച്ച‌് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച പൊലീസുകാർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ നടപടികൾ സ്വീരിക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ. കൊല്ലം പത്തനാപുരം സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കാണ് കമ്മിഷൻ അംഗം വി.കെ.ബീനാകുമാരി ഉത്തരവ് നൽകിയത്.

2021 ഓഗസ്റ്റ് 15ന് പത്തനാപുരം ടൗണിലേക്ക് കാറിൽ വരികയായിരുന്ന പത്തനംതിട്ട കുറുമ്പക്കര സ്വദേശി മജീദിനാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പിഴ ചുമത്തിയത്. കോടതിയിൽ പിഴയടയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പൊതുജനമധ്യത്തിൽ അപമാനിച്ചുവെന്ന് മജീദ് സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ കൊല്ലം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആരോപണം നിഷേധിച്ചു.

പൊലീസിൽനിന്നും പൊതുജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ദുരനുഭവങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് ആസ്ഥാനവും ആഭ്യന്തരവകുപ്പും പുറത്തിറക്കുന്ന സർക്കുലറുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുസരിക്കാത്തത് ഖേദകരമാണെന്ന് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. വാഹന പരിശോധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2015 ജൂൺ 2നു പുറപ്പെടുവിച്ച എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിന്റെ ലംഘനമാണ് നടന്നത്.

വാഹനം പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നിയമലംഘനം എന്താണെന്നും അതിന് നിയമപരമായി ഒടുക്കേണ്ട തുക എത്രയാണെന്നും ഏതു വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് തുക ഈടാക്കുന്നതെന്നും ആരോപണവിധേയരെ അറിയിക്കണം. ഇക്കാര്യം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനു പിഴയടയ്ക്കേണ്ടയാൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന കാര്യവും അറിയിക്കണം.

താൻ കോടതിയിൽ പിഴയടയ്ക്കാം എന്ന പരാതിക്കാരന്റെ ആവശ്യം നിരാകരിച്ച് കാറിന്റെ താക്കോൽ എസ്‌ഐ പിടിച്ചുവാങ്ങിയത് തികഞ്ഞ ധാർഷ്ട്യവും മർക്കടമുഷ്ടിയുമാണെന്ന് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Human Rights Commission Instructs to Take Action Against Police Officers