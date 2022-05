ഒരു ലക്ഷം വനിതാ വോട്ടർമാർ ആർക്കൊപ്പം? കണക്കുകളിൽ തൃക്കാക്കര ആരെ രക്ഷിക്കും?

രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തെ ആദ്യ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ, മേയ് 31നു നടക്കുകയാണ്. പിറവിയെടുത്ത നാൾ മുതൽ യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ച മണ്ഡലത്തിൽ പക്ഷേ ഇത്തവണ കാത്തിരിക്കുന്നത് വാശിയേറിയ പോരാട്ടം. മുൻ എംഎൽഎ പി.ടി.തോമസിന്റെ വിയോഗത്തെ തുടർന്നാണ് തൃക്കാക്കര വീണ്ടുമൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 2011ൽ രൂപീകൃതമായ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന നാലാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. നൂറെന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യ തൊടാൻ ഇടതുമുന്നണിയും സിറ്റിങ് സീറ്റ് നിലനിർത്താൻ യുഡിഎഫും കേരളത്തിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ബിജെപിയും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ തൃക്കാക്കര കേരളത്തിന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനില്ലെന്ന് ട്വന്റി 20 പ്രഖ്യാപിക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ കഴിഞ്ഞ തവണ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലെത്തിയ വോട്ടുകൾ ആർക്കാണ് എന്ന ചോദ്യവും പ്രസക്തമായി ഉയരുന്നുണ്ട്. തൃക്കാക്കരയിലെ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ്? പല കാലങ്ങളിലായി ഓരോ മുന്നണികൾക്കും കിട്ടിയ വോട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇത്തവണ എത്ര വോട്ടർമാരുണ്ട്? വനിതാ വോട്ടർമാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാനിടയുണ്ടോ? തൃക്കാക്കരയിലെ വോട്ടെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ എവിടെ വരെയായി? എല്ലാം അറിയാം കണക്കുകളിലൂടെയും ഗ്രാഫിക്സിലൂടെയും...

തൃക്കാക്കര– മണ്ഡല ചരിത്രം

11 വയസ്സു മാത്രം പ്രായമുള്ളതാണ് തൃക്കാക്കര മണ്ഡലം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാറ്റ് എങ്ങോട്ടെന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും. 2011ൽ മണ്ഡലം രൂപീകൃതമായതു മുതൽ യുഡിഎഫിനെയാണ് തൃക്കാക്കര പിന്തുണച്ചത്. 2011ലെ കന്നി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിന്റെ ബെന്നി ബഹനാൻ ജയിച്ചത് 22,406 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ്. അന്ന് ബഹനാന് 65,854 വോട്ടുകളും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥി എം.ഇ.ഹസ്സൈനാറിന് 43,448 വോട്ടുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി എൻ.സജികുമാറിന് 5935 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്.

2016ൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ബെന്നി ബഹനാനു പകരമെത്തിയ പി.ടി.തോമസ് മണ്ഡലം നിലനിർത്തിയെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം 11,996 ആയി കുറഞ്ഞു. അന്ന് പി.ടി 61,451വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ 49,455 വോട്ടുകൾ നേടി. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായ എസ്.സജിയാകട്ടെ 21,247 വോട്ടും സ്വന്തമാക്കി.

2021ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പി.ടി.തോമസിനെ തന്നെ മണ്ഡലം പിടിക്കാനായി യുഡിഎഫ് ഇറക്കി. പി.ടി വിജയിച്ചെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. സിപിഎം സ്വതന്ത്രൻ ഡോ.ജെ.ജേക്കബിനെ പി.ടി തോൽപിച്ചത് 14,329 വോട്ടുകൾക്കാണ്. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി എസ്.സജി 15,483 വോട്ടുകളും ആദ്യമായി മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയ ട്വന്റി20 സ്ഥാനാർഥി ഡോ.ടെറി തോമസ് 13,897 വോട്ടുകളും നേടി.

തൃക്കാക്കരയിലെ വോട്ടർമാർ

മേയ് 31നു നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടു ചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ളത് 1,96,805 പേർക്കാണ്. അതിൽ 95,274 പുരുഷൻമാരും 1,01,530 സ്ത്രീകളും ഒരു ട്രാൻസ് ജെൻഡറുമാണുള്ളത്. വനിതാ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം കൂടിയത് ആർക്ക് തുണയാകുമെന്നും മുന്നണികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. പ്രവാസികളായ 222 വോട്ടര്‍മാരില്‍ 167 പുരുഷന്‍മാരും, 55 സ്ത്രീകളുമാണുള്ളത്. 83 സർവീസ് വോട്ടുകളാണ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത്. ഇതിൽ 69 പേർ പുരുഷന്മാരും 14 പേർ സ്ത്രീകളുമാണ്. മികച്ച പ്രചാരണം വോട്ടർമാരെയും ആവേശത്തിലാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ മികച്ച പോളിങ് മണ്ഡലത്തിലുണ്ടാകും എന്നാണ് എല്ലാ മുന്നണികളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃക്കാക്കരയിൽ 69.28 ആയിരുന്നു പോളിങ് ശതമാനം. 1,94,031 വോട്ടര്‍മാരാണ് അന്തിമ പട്ടികയിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവരില്‍ 1,34,422 പേരാണ് സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചത്. 94,025 പുരുഷ വോട്ടര്‍മാരില്‍ 67,965 പേരും 1,00,005 സ്ത്രീ വോട്ടര്‍മാരില്‍ 66,457 പേരും വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്തി.

2016ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 74.47 ശതമാനമായിരുന്നു തൃക്കാക്കരയിലെ പോളിങ്. 1,34,814 പേരാണ് അന്ന് വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2019ലെ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ 68,475 പുരുഷന്മാരും 68,937 സ്ത്രീകളും ഒരു ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡറും ഉള്‍പ്പെടെ 1,37,413 പേര്‍ വോട്ട് ചെയ്തു. 76.06 ശതമാനമായിരുന്നു പോളിങ്.

239 പോളിങ് ബൂത്തുകള്‍

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി മണ്ഡലത്തില്‍ ഒരുക്കുന്നത് 239 പോളിങ് ബൂത്തുകളാണ്. 164 പ്രധാന ബുത്തുകളും 75 അധിക ബൂത്തുകളും ഉള്‍പ്പെടെയാണ് 239 പോളിങ് ബൂത്തുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഇതില്‍ 69 അധിക ബൂത്തുകള്‍ പ്രധാന ബൂത്തുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളില്‍ തന്നെയാകും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാര്‍ക്കും വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ ഒരുക്കും. സ്ഥിര റാംപുകള്‍ ഇല്ലാത്തയിടങ്ങളില്‍ താൽക്കാലിക റാംപുകള്‍ നിർമിക്കും. കുടിവെള്ളം, വിശ്രമമുറികള്‍, ശുചി മുറികള്‍, വെളിച്ചം എന്നിവ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റേഷനുകൾ. ഒരു വനിതാ സൗഹൃദ പോളിങ് ബൂത്താണ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത്. തൃക്കാക്കര ഇന്‍ഫന്റ് ജീസസ് എല്‍പിഎസ് പ്രധാന കെട്ടിടത്തിലെ 119-ാം നമ്പര്‍ ബൂത്താണ് വനിതാ സൗഹൃദ പോളിങ് സ്‌റ്റേഷന്‍.

ചോദ്യചിഹ്നമായി 10 ശതമാനം!

2011ലെ കന്നി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ പോൾ ചെയ്ത 73.71 ശതമാനം വോട്ടിൽ 55.88 ശതമാനം വോട്ടും നേടിയാണ് യുഡിഎഫിന്റെ ബെന്നി ബഹനാൻ വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത്. അന്ന് 36.87% വോട്ടാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥിക്കു ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിക്കു ലഭിച്ചത് വെറും 5.04 ശതമാനം വോട്ടുവിഹിതമാണ്.

Show more

2016ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ 74.47 ശതമാനമായി തൃക്കാക്കരയിലെ പോളിങ് ഉയർന്നു. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ പി.ടി.തോമസിനു ലഭിച്ച വോട്ടു വിഹിതം 45.42 ശതമാനമാണ്. അതായത് തൊട്ടുമുൻപത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ 10 ശതമാനത്തോളം വോട്ടു വിഹിതം കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ ഡോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിന് അത് ഗുണമായതുമില്ല. 36.55 ശതമാനം വോട്ടാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിന് ലഭിച്ചത്. 2011ലേക്കാളും നേരിയ കുറവ്. എന്നാൽ യുഡിഎഫിനു കുറഞ്ഞ വോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത് ബിജെപിയിലേക്കായിരുന്നു. 5.04 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 15.70 ശതമാനത്തിലേക്ക് ബിജെപി വോട്ടുവിഹിതം ഉയർത്തി.

2021ൽ 69.28 ശതമാനം പേർ വോട്ടു ചെയ്തപ്പോൾ 43.82 ശതമാനം വോട്ടാണ് യുഡിഎഫിനു ലഭിച്ചത്. എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായ ഡോ.ജെ.ജേക്കബിന് 33.32 ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ വോട്ടു വിഹിതം 11.34 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതുമുഖമായ ട്വന്റി20യാകട്ടെ 10.18 ശതമാനം വോട്ടു നേടുകയും ചെയ്തു.

Show more

2022ലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ യുഡിഎഫിനായി കളത്തിലുള്ളത് പി.ടി.തോമസിന്റെ ഭാര്യ ഉമ തോമസാണ്. എൽഡിഎഫിനായി ഹൃദ്രോഗവിദഗ്ധൻ ഡോ.ജോ ജോസഫും ബിജെപിക്കായി എ.എൻ.രാധാകൃഷ്ണനും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. ട്വന്റി 20 എഎപിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഇത്തവണ മത്സരത്തിനില്ല. ഇതുവരെയുള്ള ഗ്രാഫ് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരോ തവണയും വോട്ടുവിഹിതവും ഭൂരിപക്ഷവും കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുഡിഎഫിനായിരുന്നു വിജയം. എൽഡിഎഫ് ആകട്ടെ വലിയ മുന്നേറ്റം കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. ബിജെപിയാകട്ടെ 2019ൽ വോട്ടുവിഹിതം ഉയർത്തിയെങ്കിലും 2021ൽ അത് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മൂന്നു മുന്നണികൾക്കും കുറഞ്ഞ വോട്ടു നേടിയത് ട്വന്റി 20യാണെന്നത് കണക്കുകളിൽനിന്നു വ്യക്തം. കഴിഞ്ഞ തവണ യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും തമ്മിലുള്ള വോട്ടു വിഹിതത്തിലെ വ്യത്യാസം പത്തു ശതമാനത്തോളമാണ്. ട്വന്റി20യുടെ വോട്ടുവിഹിതമാകട്ടെ 10.18 ശതമാനവും. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ പത്തു ശതമാനം ഇത്തവണ ആർക്കു പോകും എന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറെ നിർണായകമാകും.

2021ൽ ആദ്യമായി മത്സരരംഗത്തെത്തിയ ട്വന്റി20 പിടിച്ചെടുത്തതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും യുഡിഎഫ് വോട്ടുകളാണെന്നായിരുന്നു വിലയിരുത്തൽ. പി.ടി.തോമസ് തന്നെ പിന്നീട് ട്വന്റി20ക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്തുവരികയും ചെയ്തു. സിപിഎമ്മിനു വേണ്ടി രംഗത്തുവന്ന ട്വന്റി20, യുഡിഎഫ് വോട്ടുകൾ ഭിന്നിപ്പിച്ചു എന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഒരു മുന്നണിക്കും പിന്തുണയില്ലെന്നു പറഞ്ഞാണ് ട്വന്റി20 മത്സരരംഗത്തുനിന്നു മാറി നിൽക്കുന്നത്. ട്വന്റി20 വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് മുന്നണികൾ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിർണായകമായ ആ പത്തു ശതമാനം ആർക്ക് എന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജയപരാജയവും. അതിനായി ജൂൺ 3ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം.

