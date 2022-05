നേപ്പാളിൽ തകർന്ന വിമാനത്തിന്റെ ചിത്രം പുറത്ത്; യാത്രക്കാരെപ്പറ്റി വിവരമില്ല

കഠ്മണ്ഡു∙ ഇന്ത്യക്കാരായ നാലംഗ കുടുംബം ഉൾപ്പെടെ 22 പേരുമായി യാത്രാമധ്യേ കാണാതായ വിമാനം തകർന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. നേപ്പാൾ സൈന്യമാണ് വിമാനം തകർന്നു കിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു. നേപ്പാളിലെ പർവത മേഖലയിലാണ് വിമാനം തകർന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് ഞായറാഴ്ച രാത്രി നിർത്തിവച്ച രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇന്നു രാവിലെ പുനരാരംഭിച്ചപ്പോഴാണ് വിമാനാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു തിരച്ചിൽ.



മസ്താങ് ജില്ലയിലെ ലാറിക്കോട്ടയിലെ പർവത പ്രദേശമായ ലാനിങ്ഗോളയിൽ വിമാനം കത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി നേപ്പാളിലെ കരസേനാ മേജർ ജനറൽ ബാബുറാം ശ്രേഷ്ഠ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. യാത്രക്കാരെക്കുറിച്ചു വിവരമില്ല. ഇന്നലെ രാവിലെ വിമാനം അപ്രത്യക്ഷമായതിനു പിന്നാലെ തിരച്ചിലിനു പോയ ഹെലികോപ്റ്റർ മോശമായ കാലാവസ്ഥ കാരണം തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു മടങ്ങിയിരുന്നു. സ്ഥലം വ്യക്തമായതോടെ പിന്നീട് നേപ്പാൾ കരസേനയുടെ 10 അംഗ സംഘം ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നർഷാങ് ആശ്രമത്തിനു സമീപം നദിക്കരയിൽ തിരച്ചിലിനായി ഇറങ്ങി.

4 ഇന്ത്യക്കാർക്കു പു‌റമേ 2 ജർമൻകാർ, 13 നേപ്പാളികൾ, ജീവനക്കാരായ 3 നേപ്പാൾ സ്വദേശികൾ എന്നിവരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. മുംബൈയിലെ താനെ സ്വദേശികളായ അശോക് കുമാർ ത്രിപാഠി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വൈഭവി ബണ്ഡേകർ, മക്കൾ ധനുഷ്, ഋതിക എന്നിവരാണു കാണാതായ ഇന്ത്യൻ യാത്രികർ. ഇന്നലെ രാവിലെ 9.55ന് നേപ്പാളിലെ ടൂറിസ്റ്റ് നഗരമായ പൊഖാറയിൽനിന്ന് ജോംസോമിലേക്ക് പറന്ന താര എയറിന്റെ ഇരട്ട എൻജിനുള്ള 9എൻ-എഇടി വിമാനത്തിന് 15 മിനിറ്റിനു ശേഷം കൺട്രോൾ റൂമുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു.

പൊഖാറ-ജോംസോം വ്യോമപാതയിൽ ഘോറെപാനിക്കു മുകളിൽവച്ചാണു വിമാനത്തിന് കൺട്രോൾ റൂമുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യോമയാന വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ജോംസോമിലെ ഘാസയിൽ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. 2016ൽ ഇതേ വ്യോമ പാതയിൽ പറന്ന താര എയർലൈനിന്റെ വിമാനം തകർന്ന് 23 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. നേപ്പാൾ പർവതമേഖലയിലെ വ്യോമഗതാഗതത്തിന് 2009ൽ ആരംഭിച്ചതാണ് താര എയർലൈൻസ്.



∙ വിമാനം കണ്ടെത്താൻ തുണയായത് ഫോൺ

വിമാനം തകർന്നുവീണ സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായകമായത് പൈലറ്റിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ. പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ പ്രഭാകർ ഗിമിറെയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ കരസേന ടെലികോം വകുപ്പിന്റെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നു. ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം (ജിപിഎസ്) സംവിധാനം വഴി പിന്നീട് ഫോൺ കൃത്യമായി ട്രാക്ക് ചെയ്തു.

English Summary: Nepal plane crash: Search operations resumed in the morning after it was halted yesterday due to snowfall