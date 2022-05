പി.സി.ജോർജ് ജാമ്യ വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ചോ? നിയമോപദേശം തേടാൻ ഒരുങ്ങി പൊലീസ്

കൊച്ചി∙ പൂഞ്ഞാർ മുൻ എംഎൽഎ പി.സി.ജോർജ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാകാനുള്ള നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ച് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന തൃക്കാക്കരയിൽ പ്രചാരണത്തിനു പോയത് ജാമ്യ ഉപാധികളുടെ ലംഘനമാണോ എന്നതിൽ പൊലീസ് നിയമോപദേശം തേടും. ജോർജ് വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തെ ന്യായീകരിച്ച് വീണ്ടും സംസാരിച്ചതായി കോടതിയിൽ അറിയിക്കാനാണ് പൊലീസിന്റെ തീരുമാനം. ശബ്ദസാംപിൾ ശേഖരണം ഈരാറ്റുപേട്ടയിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന ജോർജിന്‍റെ ആവശ്യവും അംഗീകരിക്കില്ല.

വിദ്വേഷ പ്രസംഗക്കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്താനുള്ള പൊലീസിന്റെ നിർദേശം തള്ളിയാണ് ജോർജ് ഇന്നലെ തൃക്കാക്കരയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ സജീവമായത്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലെ ഉത്തരവാദിത്തവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇന്നലത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽനിന്ന് പിസി ഒഴിവായത്. പകരം, ചൊവ്വ ,ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ എത്താൻ തയാറാണന്നും പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ ജോർജിന് സൗകര്യമുള്ള മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്കു ചോദ്യംചെയ്യൽ മാറ്റേണ്ടെന്നാണു പൊലീസിന്റെ തീരുമാനം. പകരം ഇന്നലെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു വരാതിരുന്നത് ജാമ്യ ഉപാധികളുടെ ലംഘനമാണോയെന്നു പരിശോധിക്കും. അതിനുശേഷം കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടാവും തുടർനടപടി നിശ്ചയിക്കുക.

പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ ജോർജിന് വിലക്കില്ല. പക്ഷേ, അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ട്. അതിനാൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഒഴിവാക്കി പൊതുപരിപാടിക്കു പോയതിലെ നിയമ ലംഘനമാണ് പൊലീസ് ആയുധമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തെ ന്യായീകരിച്ചതും പരിശോധിക്കും. ശബ്ദ സാംപിൾ പരിശോധന വീടിനു സമീപത്തേക്കു മാറ്റണമെന്നും ജോർജ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അത് പറ്റില്ല, തിരുവനന്തപുരത്തു തന്നെ നടത്തണം എന്നുമാണ് പൊലീസ് നിലപാട്.

English Summary: Kerala Police To Seek Legal Opinion On PC George's Visit To Thrikkakara