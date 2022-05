രാകേഷ് ടികായതിന് നേരെ ബെംഗളൂരുവിൽ മഷിയേറ്, ഹാളിൽ കൂട്ടത്തല്ല്– വിഡിയോ

ബെംഗളൂരു ∙ കർഷക സമര നേതാവ് രാകേഷ് ടികായതിനു നേരെ ബെംഗളൂരുവിൽ ആക്രമണം. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ ടികായതിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു സംഘമാളുകൾ മഷി ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഹാളിനകത്തു സംഘർഷമുണ്ടായതിന്റെ വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു.

വിവാദ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സമരം നടത്തിയ കർഷകരുടെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാവാണു ടികായത്. ഭാരതീയ കിസാൻ യൂണിയൻ നേതാവായ ഇദ്ദേഹം, കർണാടകയിലെ കർഷക നേതാവ് പണം വാങ്ങുന്നതു ഒളിക്യാമറയിൽ കുടുങ്ങിയ സംഭവം വിശദീകരിക്കാനാണു വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചത്.

വാർത്താസമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനിടെ ഡസനോളം ആളുകൾ ടികായതിനു മുന്നിലേക്കു വരികയും മഷിയെറിയുകയുമായിരുന്നു. അക്രമികളെ തടയാനുള്ള ശ്രമം കൂട്ടത്തല്ലിലാണു കലാശിച്ചത്. ആളുകൾ പരസ്പരം മർദിക്കുകയും കസേരയെടുത്ത് അടിക്കുകയും ചെയ്തു.

മഷിയാക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ കർണാടക സർക്കാരിനെ ടികായത് വിമർശിച്ചു. ‘വേദിയിൽ യാതൊരു സുരക്ഷയും ബിജെപി സർക്കാർ ഒരുക്കിയില്ല. ലോക്കൽ പൊലീസും സംരക്ഷണം നൽകിയില്ല. സർക്കാരിന്റെ കൂടി അറിവോടെയാണ് ഈ അക്രമണമുണ്ടായത്’– വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോടു ടികായത് പറഞ്ഞു.

