മകന്റെ അസുഖം മാറ്റാൻ 'പൂജ'യ്ക്ക് എത്തി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; ആൾദൈവം അറസ്റ്റിൽ

പുണെ∙ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകനെ പൂജാവിധികളിലൂടെ സുഖപ്പെടുത്താമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ ആൾദൈവം അറസ്റ്റിൽ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഹഡാസ്പർ സ്വദേശിയായ ധനഞ്ജയ് ഗൊഹാഡി(60)നെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾ ദുർമന്ത്രവാദിയാണെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. യുവതി പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു.

ദുർശക്തികളെ മന്ത്രം ചെയ്ത് അകറ്റാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഏപ്രിലിൽ ഇയാൾ വീട്ടിൽ വന്നെന്നും യുവതിയുടെ ശരീരത്തിലെ ദുഷ്ട ശക്തികളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് മുറിയിൽ കയറ്റിയ ശേഷം ബലാൽസംഗം ചെയ്തുവെന്നുമാണ് പരാതി. സംഭവം പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ കൊന്നുകളയുമെന്നും ഇയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി.

ഭർത്താവിനെയും സഹോദരനെയും റോഡപകടത്തിലൂടെ വകവരുത്തുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ഇയാൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും വൈകല്യമുള്ളതായി ജനിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് മേയ് 27 സഹോദരനുമൊത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി യുവതി പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. മകന്റെ ശാരീരിക വൈകല്യം മാറ്റാൻ ഇയാൾ ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്തുവെന്നും യുവതി പറയുന്നു.

English Summary : Pune: Woman ‘raped’ by ‘godman’ on pretext of rituals to cure son’s disability