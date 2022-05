ഗായകന്‍ സിദ്ദുവിന്റെ കൊലപാതകം: ഗുണ്ടാ സംഘത്തലവൻമാർ കസ്റ്റഡിയിൽ

ചണ്ഡിഗഡ്∙ പ്രശസ്ത പഞ്ചാബി ഗായകനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ദു മൂസവാല (28) വെടിയേറ്റു കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഗുണ്ടാ സംഘത്തലവൻമാരായ കാല ജത്തേരി, കാല റാണ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ആറു പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി പഞ്ചാബ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. ലോറൻസ് ബിഷ്‌ണോയി സംഘവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

അതേസമയം, പ്രതികളെത്തിയതെന്നു സംശയിക്കുന്ന മൂന്ന് വാഹനങ്ങളുടെ റജിസ്‌ട്രേഷൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകള്‍ ഇന്നലെ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകള്‍ വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അതിനിടെ, സിദ്ദു കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഹനത്തെ രണ്ട് കാറുകൾ പിന്തുടരുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. സിദ്ദുവിന്റെ വാഹനത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയായി കാറുകൾ പിന്തുടരുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.

സംഭവത്തിൽ ഉന്നത അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിദ്ദുവിന്റെ കുടുംബം പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മന്നിന് കത്തയച്ചു. കേസ് സിബിഐയ്ക്കോ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്കോ (എൻഐഎ) വിടണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

കാനഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗുണ്ടാസംഘമാണ് സിദ്ദു വെടിവച്ചുകൊന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഗുണ്ടകൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് ആക്രമണത്തിനു കാരണം. ലോറൻസ് ബിഷ്‌ണോയിയുടെ സംഘത്തിന് കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും കാനഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ഗുണ്ടാസംഘം ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തതായും പഞ്ചാബ് ഡിജിപി വി.കെ.ഭാവ്‌ര അറിയിച്ചിരുന്നു.

