‘കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു സ്വമേധയാ രാജിവയ്ക്കില്ല; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം തേടും’

പട്ന∙ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ തുടരണമോയെന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഉപദേശം തേടുമെന്ന് ആർ.സി.പി.സിങ്. ജൂലൈയിൽ രാജ്യസഭാംഗത്വ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി ആർ.സി.പി.സിങിനു ജനതാദൾ (യു) ഇത്തവണ ടിക്കറ്റ് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. രാജ്യസഭയിൽ രണ്ടു ടേം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ആർ.സി.പി.സിങിനു പകരം ജെഡിയു ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഖീരു മഹതോയ്ക്കാണ് രാജ്യസഭാ ടിക്കറ്റു നൽകിയത്.



കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു സ്വമേധയാ രാജി വയ്ക്കില്ലെന്ന് ആർ.സി.പി.സിങ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോ പാർട്ടി നേതാവ് നിതീഷ് കുമാറോ ആവശ്യപ്പെട്ടാലുടൻ രാജി വയ്ക്കുമെന്നും ആർ.സി.പി.സിങ് പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യസഭാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാലും ആറു മാസം കൂടി കേന്ദ്രമന്ത്രിസ്ഥാനത്തു തുടരാൻ‍ കഴിയുമെന്നതിനാലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം തേടാനുള്ള ആർ.സി.പി.സിങിന്റെ നീക്കം. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ജെഡിയുവിനുള്ള ഏക പ്രതിനിധിയാണ് ആർ.സി.പി.സിങ്.

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തനിക്കു ലഭിച്ച സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കു നിതീഷ് കുമാറിനോടു നന്ദിയുണ്ടെന്നു ആർ.സി.പി. സിങ് പറഞ്ഞു. പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

