'ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ ആശങ്ക വേണ്ട; ജൂൺ 13ന് തുടങ്ങും'

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച് അനാവശ്യ ഭീതി പരത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും പിന്തിരിയണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി. ‘വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. സുഗമമായി പരീക്ഷയും മൂല്യനിർണയവും നടത്തും.’- മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

‘ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ ജൂൺ 13ന് ആരംഭിക്കും. ജൂൺ 30നകം പരീക്ഷ പൂർത്തിയാക്കും. പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ 150 ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾ നൽകും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് 50 ശതമാനം ചോയ്സ് ലഭിക്കും. ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ ഉണ്ടാകും. ജൂൺ രണ്ടിനാണ് മോഡൽ പരീക്ഷ. 4,22,651 കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതും.’- മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഡിജിപിയുമായി ചർച്ച നടത്തി

സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ ഒന്നിന് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി ഡിജിപി അനിൽ കാന്തുമായി ചർച്ച നടത്തി. മന്ത്രിയുടെ ചേംബറിലായിരുന്നു ചർച്ച. ചർച്ചയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.

സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം റോഡുകളിൽ തിരക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സഹായസഹകരണങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്കൂൾ പരിസരത്തെ കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനും നിരോധിത വസ്തുക്കൾ, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവ വിൽക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും നടപടി ഉണ്ടാവണമെന്ന് മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

എല്ലാ സ്കൂളിനു മുന്നിലും രാവിലെയും വൈകിട്ടും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കുന്നതിനും ഗതാഗതം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കണമെന്ന നിർദേശവും മന്ത്രി മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഡിജിപി ഉറപ്പ് നൽകി.

വി.ശിവൻകുട്ടിയുടെ ചേമ്പറിൽ നടന്ന ചർച്ച.

English Summary: Don't worry about Plus One Exams; It will start on June 13, says V Sivankutty