‘പാക്ക് ജനതയ്ക്ക് വിലക്കുറവിൽ ഗോതമ്പ് ലഭ്യമാക്കാൻ എന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിൽക്കും’

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ജനതയ്ക്കു വിലക്കുറവിൽ ഗോതമ്പ് ലഭ്യമാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ തന്റെ വസ്ത്രങ്ങളും വിൽക്കുമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷരീഫ്. 10 കിലോ ധാന്യബാഗിന്റെ വില ഖൈബർ പഖ്തുൺഖ്വ മുഖ്യമന്ത്രി മഹ്മൂദ് ഖാൻ 400 രൂപയാക്കി 24 മണിക്കൂറിനകം കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വിൽക്കുമെന്നാണു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. പൊതുയോഗത്തിലായിരുന്നു ഷഹബാസ് ഷരീഫിന്റെ വിമർശനം.

‘ഞാനെന്റെ വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്കു വിലക്കുറവിൽ ഗോതമ്പ് ലഭ്യമാക്കാൻ എന്റെ വസ്ത്രശേഖരം വിൽക്കാൻ ഒരുക്കമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കുമായി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുമെന്നു നിങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.’– ഷഹബാസ് ഷരീഫ് പറഞ്ഞു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ രാജ്യത്തിന് ഇതുവരെയുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണപ്പെരുപ്പവും തൊഴിലില്ലായ്മയുമാണു സമ്മാനിച്ചത്. 5 ദശലക്ഷം വീടുകളും 10 ദശലക്ഷം തൊഴിലുകളും നൽകാമെന്ന വാക്ക് ഇമ്രാൻ സർക്കാർ പാലിച്ചില്ല. ബലൂചിസ്ഥാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വൻ പങ്കാളിത്തം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ജനങ്ങൾക്കു തന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സഹോദരനും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ നവാസ് ഷരീഫിനെ ഷഹബാസ് പ്രശംസിച്ചു. പുറംവേദനയുണ്ടായിട്ടും ജനങ്ങളെ കാണാനുള്ള യാത്ര താൻ ആസ്വദിച്ചു. ജനങ്ങളോടും ഈ രാജ്യത്തോടും നവാസ് ഷരീഫിനുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് യാത്രയിലുടനീളം ഓർത്തു– ഷഹബാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Will Sell My Clothes To Provide Cheapest Wheat Flour To People: Pak PM