ബൂത്തിനടുത്ത് തടഞ്ഞ് പൊലീസ്; അത് വിജയനോട് പോയി പറഞ്ഞാല്‍ മതിയെന്ന് രാധാകൃഷ്ണന്‍

കൊച്ചി∙ പോളിങ് ബൂത്ത് പരിസരത്തു മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച എൻ‍ഡിഎ സ്ഥാനാർഥി എ.എൻ. രാധാകൃഷ്ണനെ പൊലീസ് തടഞ്ഞു. ഇതോടെ പൊലീസും സ്ഥാനാർഥിയും തമ്മിൽ തർക്കത്തിലായി. സ്കൂളിനു പുറത്തു വേണം മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ എന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചതോടെ വേണമെങ്കിൽ കേസെടുത്തോ എന്നായി എഎൻആർ. അത് വിജയനോടു പോയി പറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നും പറഞ്ഞെങ്കിലും പൊലീസ് പിൻവാങ്ങാൻ തയാറായില്ല.

ലയോള എൽപി സ്കൂൾ വളപ്പിൽ വച്ചാണ് സംഭവം. ബൂത്തിന് 200 മീറ്ററെങ്കിലും മാറിയേ മാധ്യമങ്ങളെയും ക്യാമറയും അനുവദിക്കാനാകൂ എന്നാണ് പൊലീസ് നിലപാട്. മറ്റു സ്ഥാനാർഥികൾ വോട്ടു ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെ മാധ്യമങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയപ്പോൾ എതിർക്കാതിരുന്ന പൊലീസ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയെ തടഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടില്ലാത്ത സ്ഥാനാർഥിയാണ് എ.എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ. എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനു വോട്ട്. രാവിലെ തന്നെ മറ്റു സ്ഥാനാർഥികൾ വോട്ടു ചെയ്യാൻ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെത്തിയപ്പോൾ, വൈകിയാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ബൂത്ത് സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയത്. ഇടപ്പള്ളി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി പ്രാർഥിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ബൂത്തു സന്ദർശനം.

English Summary: Conflict Between AN Radhakrishnan and Police at Thrikkakara