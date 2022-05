ന്യൂഡൽഹി∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഇഡി (എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്) കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ഡൽഹി മന്ത്രി സത്യേന്ദർ ജെയിനെ പിന്തുണച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. ആരോപണങ്ങൾ മുഴുവൻ കള്ളമാണെന്ന നിലപാടാണ് കേജ്‌രിവാൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

‘സത്യേന്ദർ ജെയിനിന്റെ എല്ലാ രേഖകളും ഞാൻ വായിച്ചതാണ്. ആരോപങ്ങൾ കള്ളമാണ്. ഈ കേസ് തന്നെ വ്യാജമാണ്. ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ താൻ പണ്ടേ നടപടിയെടുത്തേനെ. സത്യം എപ്പോഴും വിജയിക്കും. എനിക്കെതിരെയും ഞങ്ങളുടെ പല എംഎൽഎമാർക്കെതിരെയും അവർ കേസുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. സത്യേന്ദർ ജെയിനും കുറ്റവിമുക്തനായി പുറത്തുവരും’ – മന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റിനുശേഷം ആദ്യമായി നൽകിയ വിഡിയോ അഭിമുഖത്തിൽ കേജ്‌രിവാൾ വ്യക്തമാക്കി.

ജെയിൻ രാജ്യസ്നേഹിയും സത്യസന്ധനുമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജെയിന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും കടന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥ തനിക്കു മനസ്സിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഡൽഹി ആരോഗ്യ മന്ത്രിയായ സത്യേന്ദർ ജെയിനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജൂൺ 9 വരെ ഇഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിജെപി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങളാലാണ് ഇഡി സത്യേന്ദർ ജെയിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നും കേജ്‌രിവാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

