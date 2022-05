വനംമേധാവിയായി സ്ഥാനമേറ്റ് ബെന്നിച്ചൻ തോമസ്; ‘പങ്കാളിത്ത വനപരിപാലനത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന’

തിരുവനന്തപുരം∙ പങ്കാളിത്ത വനപരിപാലനത്തിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുമെന്ന് ബെന്നിച്ചൻ തോമസ്. തേക്കടിയിൽ ഇക്കോ ഡെവല്പ്‌മെന്റ് ഓഫിസറായിരിക്കേ തന്നെ പങ്കാളിത്ത വനപരിപാലനത്തിലൂന്നിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്‌കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ അനുഭവസമ്പത്തു കൈമുതലായുണ്ടെന്നും മുഖ്യ വനം മേധാവിയായി സ്ഥാനമേറ്റശേഷം ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് പറഞ്ഞു.

‘മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷ ലഘൂകരണത്തിനായി അഞ്ചുവർഷം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാവുന്ന 620 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിരേഖ വനം വകുപ്പ് ആവിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം പത്തുവർഷത്തേക്കുള്ള 1150 കോടി രൂപയുടെ ബ്രഹത്തായ മറ്റൊരു പദ്ധതി രേഖ ആസൂത്രണവകുപ്പിന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 1977ന് മുമ്പ് വനഭൂമി വനേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചവരുടെ ഭൂമി സംബന്ധമായ പരാതികളാണ്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇത്തരം പരാതികൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.’– ബെന്നിച്ചൻ തോമസ് പറഞ്ഞു.

മുൻ വനം മേധാവി പി.കെ. കേശവൻ തുടക്കം കുറിച്ച എല്ലാ പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Bennichan Thomas is the new head of forest department