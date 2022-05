ഇങ്ങനെയൊരു ലീഗ് അനുഭാവിയെ അറിയില്ല; പിന്നിൽ സിപിഎം തന്നെ: വി.ഡി. സതീശൻ

കൊച്ചി∙ പോളിങ് ശതമാനം വർധിക്കുമെന്നും പ്രകൃതി പോലും അനുകൂലമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ. എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ ആരോപണങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. വ്യാജ വിഡിയോ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്നു പേരിൽ രണ്ട് പേർ സിപിഎം പ്രവർത്തകരാണെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നു തന്നെ ഇതു വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വ്യാജ ട്രൂകോളർ ഉണ്ടാക്കി ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിക്കു വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കണമെന്ന സന്ദേശം നൽകി. പിന്നിൽ പി. രാജീവും എം. സ്വരാജുമാണ്. ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഇങ്ങനെയൊരു ലീഗ് അനുഭാവിയെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. പൊലീസ് ഇവരുടെ എല്ലാ വൃത്തികേടുകൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണ്.

കള്ളവോട്ട് ശക്തമായി തടയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ അഞ്ച് ഇരട്ടിയായി യുഡിഎഫ് ഇത്തവണ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരും കൂടുതലായിട്ടു പ്രവർത്തിച്ചു. സ്വാഭാവികമായും വോട്ടു ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവർ കൂടി ഇത്തവണ വോട്ടു ചെയ്യാൻ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും വി.ഡി. സതീശന്‍ പറഞ്ഞു.

