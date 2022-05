സിദ്ദു മൂസവാലയെ വെടിവച്ചത് ഗോൾഡി ബ്രാർ?; 16 ക്രിമിനൽ കേസ്, പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി

അമൃത്‌സർ ∙ പ്രശസ്ത പഞ്ചാബി ഗായകനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ദു മൂസവാലയെ വെടിവച്ചു കൊന്നതു കാനഡ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുണ്ടാനേതാവ് ഗോൾഡി ബ്രാർ ആണെന്നു പൊലീസ്. സിദ്ദുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതു താനാണെന്നു ഗോൾഡി അവകാശപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള സമൂഹമാധ്യമ കുറിപ്പ് കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

പൊലീസ് കേസെടുത്തതിനു പിന്നാലെ, ആരാണു ഗോൾഡി ബ്രാർ എന്നാണു സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. പഞ്ചാബിലെ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധനായ ഗുണ്ടാത്തലവൻ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയിയുടെ സംഘാംഗമാണ് ഗോൾഡി ബ്രാർ. കൊലപാതകം, കൊലപാതക ശ്രമം, കവർച്ച തുടങ്ങി കേസുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇയാളുടെ പേരിൽ. എ പ്ലസ് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ക്രിമിനലായ ഗോൾഡിയെ കോടതി പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ രൂപം മാറ്റുന്ന ശീലം ഇയാൾക്കുണ്ട്.

പഞ്ചാബിലെ ഫരീദ്കോട്ട് ജില്ലയിൽ 1994 ലാണ് സത്‌വിന്ദർജിത് സിങ് എന്ന ഗോൾഡി ബ്രാറിന്റെ ജനനം. ബിരുദധാരിയായ ഗോൾഡി ആദ്യകാലത്ത് കൊള്ളസംഘങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയിയുടെ സംഘത്തിലെത്തിയത്. രാജസ്ഥാനിലെ സമ്പത്ത് നെഹ്റ അടക്കമുള്ള ഗുണ്ടാ നേതാക്കളുമായി അടുപ്പമുള്ള ഗോൾഡിക്കെതിരെ പഞ്ചാബിൽ 16 ക്രിമിനൽ കേസുകളാണു റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 4 കേസുകളിൽ കോടതി വെറുതെവിട്ടു. ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി ജയിലിലായശേഷം ഗുണ്ടാസംഘത്തെ നയിക്കുന്നതു ഗോൾഡിയാണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

സിദ്ദു മൂസവാല

2020 ഒക്ടോബറിൽ തന്റെ ബന്ധു ഗുർലാൽ ബ്രാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പ്രതികാരമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുർലാൽ സിങ് ഭൽവാനെ ഗോൾഡിയും സംഘവും കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സ്റ്റുഡന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫി പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ഗുർലാൽ ബ്രാർ. ഗുർലാലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ഗുണ്ട റാണാ സിന്ധുവിനെയാണ് ഗോൾഡി ആദ്യം കൊന്നത്. ഗുർലാലിനെ കൊല്ലാൻ റാണയെ സഹായിച്ചു എന്ന സംശയത്താലാണ് ഭൽവാനെ കൊന്നത്. ഒരു കടയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഗോൾഡിയുടെ ഷൂട്ടർമാർ 12 തവണയാണ് ഭൽവാനുനേരേ നിറയൊഴിച്ചത്. ലോറൻസിന്റെയും എതിരാളി ദാവിന്ദർ ബാംബിയയുടെയും സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയായിരുന്നു ഈ കൊലകളുടെ കാരണം. ഭൽവാന്റെ കൊലപാതകം വലിയ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കി. തുടർന്ന് കാനഡയിലേക്കു രക്ഷപ്പെട്ട ഗോൾഡി അവിടെയിരുന്നാണ് ഗുണ്ടാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

സിദ്ദു മൂസവാല

അതേസമയം, സിദ്ദുവിനെ വെടിവച്ചു കൊന്ന കേസിൽ 6 പേരെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെറാഡൂണിൽനിന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം പിടികൂടി. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ് പൊലീസ് നടത്തിയ സംയുക്ത നീക്കത്തിലാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയാണു കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്നു ഡിജിപി: വി.കെ.ഭാവ്‌റ പറഞ്ഞു.

സിദ്ദു മൂസവാല

പിതാവ് ബൽകൗർ സിങ്ങിന്റെ കൺമുന്നിലാണു സിദ്ദു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മകൻ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനവും സുരക്ഷാഭടന്മാരെയും ഒഴിവാക്കി പോകുന്നതു കണ്ട പിതാവ് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ പിന്നാലെ പോയി. ജവഹർകെ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു കാർ പിന്തുടരുന്നതു ബൽകൗർ കണ്ടു. അൽപം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു വാഹനം മുന്നിൽ എത്തി സിദ്ദുവിന്റെ വാഹനം തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് 2 കാറുകളിൽനിന്നും ഇറങ്ങിയവർ വെടിയുതിർത്തു. അവിടെ വച്ചുതന്നെ മകൻ മരിച്ചതായി ബൽകൗർ പറഞ്ഞു. ലോറൻസ് മകനെ നിരന്തരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതായി ബൽകൗർ ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം, തന്നെ കേസിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് നടത്തിയ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലാണു മൂസാവാലയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നും കാട്ടി ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് ഡൽഹി കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു കേസിൽപ്പെട്ടു തിഹാർ ജയിലിലാണ് ലോറൻസ് ഇപ്പോഴുള്ളത്.



