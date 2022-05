‘നിങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾക്കാണ് എന്റെ ജീവിതം; ഒരിക്കലും പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല’

ഷിംല∙ കഴിഞ്ഞ 8 വർഷത്തെ ഭരണ കാലയളവിൽ ഒരിക്കൽപ്പോലും ‍താൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. രേഖകളിൽ ഒപ്പിടുമ്പോൾ, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ ചിന്ത വരിക. ഫയൽ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടു താൻ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ലെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഹിമാചൽപ്രദേശ് തലസ്ഥാനമായ ഷിംലയിലെ റാലിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘കുടുംബാംഗമെന്ന നിലയിൽ, കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളും അഭിലാഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്റെ ജീവിതം. 130 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയാണ് എന്റെ കുടുംബം. എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനായും ഈ രാജ്യമാണ്. നിങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്റെ ജീവിതം. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷത്തിനിടെ ഒരിക്കൽപ്പോലും ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്ന തരത്തിൽ സ്വയം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല. 130 കോടി ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനസേവകൻ മാത്രമാണു ഞാൻ’– മോദി പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രത്തിലെ എൻഡിഎ സർക്കാരിന്റെ ഭരണനേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും മോദി വാചാലനായി. ‘2014ന് മുൻപ് സർക്കാരുകളുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു അഴിമതി. അർഹരായവരുടെ പദ്ധതിപ്പണം കൊള്ളയടിക്കുന്നതും ആ സർക്കാരുകളുടെ കാലത്തു ജനം കണ്ടു. ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. ജനങ്ങൾ ജൻധൻ അക്കൗണ്ട്, ജൻ ആധാർ–ആധാർ–മൊബൈൽ ത്രിശക്തി തുടങ്ങിയവയുടെ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റിയാണു സംസാരിക്കുന്നത്.

നേരത്തേ, അടുക്കളകളിൽ പുക ശ്വസിച്ചായിരുന്നു പാചകം. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഉജ്വല പദ്ധതിയിലൂടെ പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനമുണ്ട്. പിഎം ആവാസ് യോജന, സ്കോളർഷിപ്പ്, പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ അഴിമതിയുടെ സാധ്യത കുറച്ചു. പരിഹരിക്കാനാവില്ലെന്നു നേരത്തേ കരുതിയിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കു ശാശ്വതപരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു ‍ഞങ്ങൾ.

Addressing 'Garib Kalyan Sammelan' in Shimla. Watch. https://t.co/XEekMT4DYQ — Narendra Modi (@narendramodi) May 31, 2022

രാജ്യസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചു 2014ന് മുൻപ് ഏറെ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന്, മിന്നലാക്രമണം, വ്യോമാക്രമണം എന്നിവയാൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുകയാണ്. എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിർത്തികൾ. നാലു പതിറ്റാണ്ടായി ഒന്നുമാകാതെ കിടന്നിരുന്ന വൺ റാങ്ക്, വൺ പെൻഷൻ ഈ സർക്കാർ നടപ്പാക്കി. വോട്ടുബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയ്ക്കു വളരെയേറെ നാശമുണ്ടാക്കി. വോട്ടുബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കാനല്ല, പുതിയ ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കാന‍ാണു ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം’– മോദി വിശദീകരിച്ചു.

